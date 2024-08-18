Beşiktaş'tan çifte kupalı gövde gösterisi!

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Antalyaspor'u konuk eden Beşiktaş'ta teknik direktör Giovanni van Bronckhorst, son oynadıkları maçın ilk 11'ine göre tek değişiklik yaptı.

Siyah-beyazlı takım, Tüpraş Stadı'ndaki müsabakaya Mert Günok, Jonas Svensson, Gabriel Paulista, Omar Colley, Emirhan Topçu, Moatasem Al-Musrati, Gedson Fernandes, Milot Rashica, Rafa Silva, Semih Kılıçsoy ve Ciro Immobile ilk 11'iyle çıktı.

Beşiktaş'ın yedek kulübesinde Ersin Destanoğlu, Onur Bulut, Salih Uçan, Ernest Muçi, Arthur Masuaku, Jean Onana, Cher Ndour, Can Keleş ve Mustafa Erhan Hekimoğlu yer aldı.

Teknik direktör Van Bronckhorst, ailevi nedenlerle izin aldığı için son birkaç antrenmana katılamayan Masuaku'nun yerine sol bekte Emirhan Topçu'yu görevlendirdi.

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DÖRT YENİ TRANSFER İLK KEZ TÜPRAŞ STADI'NDA Beşiktaş'ın yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı 6 futbolcudan 4'ü Tüpraş Stadı'nda ilk kez taraftarların karşısına çıktı. Paulista, Emirhan Topçu, Rafa Silva ve Immobile, siyah-beyazlı formayla Dolmabahçe'de ilk defa görev aldı. Ndour ile Can Keleş ise ilk defa müsabaka kadrosuna dahil edildi.

TÜRKİYE KUPASI VE SÜPER KUPA TARAFTARLA BULUŞTU Beşiktaş'ın müzesine götürdüğü Ziraat Türkiye Kupası ile Turkcell Süper Kupa, müsabaka öncesinde Tüpraş Stadı'na getirildi. Siyah-beyazlı ekipte kaptanlar Necip Uysal ile Mert Günok, kupaları çıkış tünelinin önünde hazırlanan platforma bıraktı. Tüm futbolcular, iki kupanın önünde basın mensuplarına poz verdi. Beşiktaş, karşılaşma öncesinde ısınmaya da vefatının 10. yılı nedeniyle "Onursal Başkanımız Süleyman Seba'yı rahmetle anıyoruz..." yazılı pankartla çıktı. EMİRHAN TOPÇU SOL BEKTE Beşiktaş'ta yeni transfer Emirhan Topçu, orijinal mevkisi sol stoper olmasına karşın bu müsabakada zorunlu olarak sol bekte görev aldı. REKLAM Teknik direktör Giovanni van Bronckhorst, sol bek oyuncularından Serkan Emrecan Terzi'nin sakatlığının sürmesi ve Masuaku'nun hazır olmaması gerekçesiyle savunmanın solunda Emirhan'a forma şansı verdi. 92 GÜN SONRA TARAFTARIYLA BULUŞTU Beşiktaş, 92 gün sonra Dolmabahçe'de taraftarının önünde sahaya çıktı. Geçen sezon iç sahadaki son maçını 18 Mayıs'ta Atakaş Hatayspor ile yapan siyah-beyazlı ekip, 3 ay 2 gün sonra taraftarıyla bir araya geldi. Taraftarlar, tek tek tribünlere çağırdığı oyunculara büyük destek verdi. Siyah-beyazlı kulübün başkanı Hasan Arat, Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe'ye forma ve kartal heykeli takdim etti.