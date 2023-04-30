İkinci paylaşımda ise Galatasaray'ın Mauro Icardi için gollerde kullandığı Simge Sağın'ın 'Aşkın olayım' şarkısından bir dize paylaşıldı. Maç sonu bilgilendirme gönderisinde Aboubakar fotoğrafı ve 'İşte seninle bir ömür böyle' sözleri kullanıldı.