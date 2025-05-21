Beşiktaş'tan Gaoussou Diarra açıklaması: Tamamen asılsızdır!

Beşiktş Gaoussou Diarra’nın transferi konusunda yazılı ve görsel medyada yer alan haberler tamamen asılsızdır açıklaması yaptı.

İşte Beşiktaş'ın açıklamasının tamamı:

"Profesyonel futbolcu Gaoussou Diarra’nın kulübümüzün transfer gündeminde yer aldığı iddiasıyla yazılı ve görsel medyada yer alan haberler tamamen asılsızdır.

Daha önce de belirttiğimiz üzere transfer dönemi yaklaşırken kulübümüzle ilgili olumsuz algı yaratmak amacıyla masa başında kurgulanmış haberlere karşı dikkatli olunmasını taraftarlarımızdan bir kez daha önemle rica ederiz."