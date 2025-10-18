Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş'tan Gençlerbirliği maçında santrayla hücum! - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş'tan santrayla hücum!

        Beşiktaş, Gençlerbirliği karşılaşması başlar başlamaz ilginç bir taktik uyguladı. Tam 7 siyah-beyazlı oyuncunun santra düdüğüyle birlikte ok gibi fırlayarak Gençlerbirliği ceza sahasına doğru koşması dikkat çekti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.10.2025 - 17:42 Güncelleme: 18.10.2025 - 17:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        Beşiktaş'tan santrayla hücum!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Beşiktaş, Süper Lig'in 9. haftasında Gençlerbirliği'ni konuk etti.

        Siyah-beyazlılar, karşılaşmaya başlangıç vuruşunu yaparken tüm takım aynı anda rakip yarı sahaya geçti.

        Milli arada çalışılan taktiklerden biri olan bu durumun özellikle iç saha maçlarında sık sık tekrarlanacağı ifade edildi.

        Teknik direktör Sergen Yalçın'ın göreve gelmesinin ardından önde oyunu takıma benimsetmeye devam ederken bu taktik de bu yöndeki çalışmalardan birisi oldu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bangladeş’te havaalanında yangın: Uçuşlar askıya alındı
        Bangladeş’te havaalanında yangın: Uçuşlar askıya alındı
        "Gabar'da üretim artacak"
        "Gabar'da üretim artacak"
        4 tabut yan yana 3'ü kardeş!
        4 tabut yan yana 3'ü kardeş!
        Uzun süre sonra görüntülendi
        Uzun süre sonra görüntülendi
        Gülben'i sokakta katletti! Cinayetin nedeni belli oldu!
        Gülben'i sokakta katletti! Cinayetin nedeni belli oldu!
        Mevlüt öğretmenin ölümüne neden olmuştu! Çarpma hızı 'Pes' dedirtti!
        Mevlüt öğretmenin ölümüne neden olmuştu! Çarpma hızı 'Pes' dedirtti!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Bu mesleklere yıllık harç geliyor
        Bu mesleklere yıllık harç geliyor
        Aydoğan Temel: Ben hep kötü adamları konuştum
        Aydoğan Temel: Ben hep kötü adamları konuştum
        Galatasaray, Başakşehir'e konuk olacak
        Galatasaray, Başakşehir'e konuk olacak
        Güldür Güldür geldiler
        Güldür Güldür geldiler
        Mantının 6 hali!
        Mantının 6 hali!
        Orta menzilli 'Hisar-0' 12'den vurdu! O anlar kamerada
        Orta menzilli 'Hisar-0' 12'den vurdu! O anlar kamerada
        Dünyanın en iyi köylerinden 4'ü Türkiye'de
        Dünyanın en iyi köylerinden 4'ü Türkiye'de
        Elektrikli araçta hurda teşviki önerisi
        Elektrikli araçta hurda teşviki önerisi
        Kepezüstü ve sanayi farklı seviyeli kavşakları hizmete açıldı
        Kepezüstü ve sanayi farklı seviyeli kavşakları hizmete açıldı
        Ne kadar kapsayıcı, ne kadar seksi?
        Ne kadar kapsayıcı, ne kadar seksi?