Beşiktaş'tan Ghezzal açıklaması

VAR karışabilir!

Süper Lig'in 15. haftasındaki Sivasspor maçında da bir asist yapan Rachid Ghezzal sakatlandı. Beşiktaş, yıldız futbolcunun maçın ardından sağ kalça ön adalesinde ağrı hissettiğini, çekilen MR sonucunda gerilme ve ödem tespit edildiğini duyurdu.

Siyah-beyazlılardan yapılan açıklama şöyle:

"Futbol Takımımızın Süper Lig’in 15. haftasında Demir Grup Sivasspor ile oynadığı maçın ardından sağ kalça ön bölgesinde ağrı hisseden futbolcumuz Rachid Ghezzal’ın Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde yapılan MR görüntülemesinde, sağ kalça ön adalesinde (iliopsoas) gerilme ve ödem tespit edilmiştir.

Rachid Ghezzal’ın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."