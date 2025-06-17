Beşiktaş'tan hakem tepkisi: Skandal

Beşiktaş Jimnastik Kulübü, Fenerbahçe Beko ile oynanan Türkiye Basketbol Süper Ligi final serisi ilk maçının ardından açıklama yaptı.

Siyah beyazlılar açıklamasında Fenerbahçe tribünlerine, TBF'ye ve hakem Yener Yılmaz'a, Fenerbahçe yöneticisi Sertaç Komsuoğlu'na tepki gösterdi.

İşte Beşiktaş'ın açıklaması:

“Bu akşam Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nun parkesi ile tribünü, Türk basketbol tarihine kara bir leke olarak geçecek skandallara ev sahipliği yapmıştır.

Kulübümüze karşı düşmanca duygular beslediğini her fırsatta adaletten fersah fersah uzak kararlarıyla göstermekte beis görmeyen Yener Yılmaz, Fenerbahçe Beko ile oynadığımız final serisi ilk maçının ilk yarısında üç kez challenge hakkını kullanan ve üçünde de haklı çıkan Başantrenörümüz Dusan Alimpijevic’i, kafasında önceden tasarladığı oyunu sahneye koymak suretiyle haksız bir şekilde oyundan atarak basketbol hakem camiasının yüz karası olduğunu bir kez daha kanıtlamıştır.

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Aynı Yener Yılmaz, rezil kararının hemen ardından Başantrenörümüz Dusan Alimpijevic’i sahayı hemen terk etmezse yetkisi olmadığı halde maçı bitirmekle tehdit etmiştir.