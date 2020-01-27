Beşiktaş'tan 'kural hatası' açıklaması!

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"TRT Spor kanalında yayınlanan Gündem Futbol programının yorumcusu Bahri Havadır, Göztepe maçında yaşanan ve maçın sonucuna direkt etki eden kural hatası ile ilgili olarak, Türkiye Futbol Federasyonu yetkililerini kaynak göstermiş ve Kulübümüzün federasyona kural hatası nedeniyle başvurması halinde başvurumuzun reddedileceğini iddia etmiştir.

Bahri Havadır, hukuki bağlayıcılığı olabilecek bu iddia ile ilgili Türkiye Futbol Federasyonu’nun hangi yetkilileri ile görüşme gerçekleştirmiştir? Sayın Havadır, bu bilgiyi derhal kamuoyu ile paylaşmalıdır.

Aksi takdirde, Türkiye Futbol Federasyonu büyük bir zan altında kalacaktır."

#link#https://www.youtube.com/embed/4