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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş'tan Marsilya'ya kiralanmıştı: Onana'nın sözleşme ayrıntıları belli oldu - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş'tan Marsilya'ya kiralanmıştı: Onana'nın sözleşme ayrıntıları belli oldu

        Beşiktaş'ın sezon başında kadrosuna kattığı ancak istenilen verimi alamadığı Jean Onana Marsilya'ya kiralanırken satın alma opsiyonu belli oldu

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 12.01.2024 - 11:51 Güncelleme: 12.01.2024 - 11:51
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        Onana'ın opsiyonu belli oldu!
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        Olimpik Marsilya'nın Başkanı Longoria, Jean Onana'nın imza töreninde açıklamalarda bulundu.

        OPSİYONU AÇIKLADI

        Onana'nın satın almasının hangi şartlarda olduğunu açıklayan Longoria, "Jean Onana, bu sezon oynayacağımız maçların yüzde ellisinde oynarsa veya Şampiyonlar Ligi vizesi alabilirsek takımda kalacak" ifadelerini kullandı ve şu sözlerle açıklamalarını sonlandırdı:

        "Jean Onana buraya gelmek için maaşında fedakarlık yaptı. Bugünlerde bunu çok az oyuncu yapıyor. Oyuncularımıza tamamlayıcı, Ligue 1 tecrübesi olan bir orta saha oyuncusu istedik. Savunma kalitesi yüksek. ve oyun geçişi. Bu yüzden onun aramızda olmasından çok mutluyuz. Geçmişte Haziran 2022'de onun gelmesi için görüşmüştük ancak gerçekleşmemişti."

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        "BEN MARSİLYALIYIM"

        Marsilya'ya transferi gerçekleşen Onana transferi için mutlu olduğunu söyledi ve şu sözlerle devam etti:

        "Longoria ve Benatia bana ihtiyaçları olduğunu söylediler. Ben Marsilyalıyım. Benimle konuşmayı bitirmediler, dedim ki: Geliyorum! Çok fazla forma giymedim ama Marsilya'nın bana ihtiyacı varsa ben hazırım."

        Birçok Kamerunlu oyuncunun burada forma giydiğini söyleyen Onana, "Çok fazla Kamerunlu oyuncu Marsilya formasını giydi ve bana takımı sevdirdiler ve şimdi buradayım. İlk hedefimiz Şampiyonlar Ligi bileti almak. Tüm oyuncular bir kulüpte istikrara kavuşmak ister. Farklı projelerim oldu ama burada doğru yerde olduğumu düşünüyorum" dedi.

        Gattuso'nun geldiğinden beri çok yardımcı olduğunu söyleyen Jean Onana şu sözlerle açıklamalarını sonlandırdı:

        "Gattuso, ilk geldiğim andan beri bana iyi davrandı. Beni motive etti. Takım arkadaşlarım çok konuşuyor, bana yakınlar. Aramızda güzel bir atmosfer olacak. Ben çok yönlüyüm. Merkezi defansta stoperde, ortada 6 numarada ve 8 numarada oynayabilirim. Kendimi en iyi nerede hissediyorum? Pozisyon ne olursa olsun sahada! Zihinsel olarak değiştim. OM ile hedeflerime odaklandım, hedeflerime ulaşmak için her şeyi vereceğim. Hedeflerim için sahada ölmeye hazırım."

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