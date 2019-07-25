Beşiktaş'tan o taraftara jest!

Siyah-beyazlılar, ikinci etap kamp çalışmaları için dün öğle saatlerinde Avusturya'ya geldi. Siyah-beyazlı taraftar Funda Kavak da, havalimanından çıkıp otobüse binmek üzere olan yardımcı antrenör Orhan Ak'ı protesto etmiş, görevlilerin de taraftarı otobüsten uzaklaştırması büyük tepki almıştı.

Bugün ise Beşiktaş Seyahat Sorumlusu Ali Gürkan ve güvenlik görevlisi Barış Papila, Funda Kavak'ı Siyah-beyazlıların idmanına davet etti. Burada kendisine yeni sezon forması hediye edilen taraftar, daha sonra antrenmanı izledi.

Beşiktaşlı futbolcu Gökhan Gönül de taraftarın yanına gelerek bir süre sohbet ettiler. Gökhan Gönül'ün, 'Barıştınız mı?' sorusuna Funda Kavak, 'Beşiktaş'ta küslük olmaz' yanıtını verdi.

Sonrasında ise Gökhan Gönül, "Burada hepimiz aynı renkteyiz, hepimiz aynı hedefe inanıyoruz. Bazen böyle yolculuklarda yorgunluklar, pasaport işlemleri vs. bazen insanlar agresifleşebiliyor. Sadece kadın olmanız değil, erkek de olsa bir taraftara kimsenin böyle bir şey yapmaya hakkı yok. Ancak dediğim gibi herkes biraz gergindi, olabilir. Ama ne güzel barışmışsınız işte" ifadelerini kullandı.

Siyah-beyazlı taraftar Funda Kavak da, "Beşiktaş bir ailedir ve küslük hiçbir zaman olmaz. Arada gerginlikler olsa da biz bir aileyiz, beraber her şeyi aşarız. Problem asla olmaz bizde. Fanatik Beşiktaşlıyım" dedi.