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Beşiktaş'tan son dakika transfer gelişmesi! Orta sahaya Tunuslu yıldız

Ocak ayı yaklaşırken tüm takımlarda olduğu gibi Beşiktaş'ta da transfer hareketliliği artmaya devam ediyor. Siyah-beyazlılar, orta saha için flaş bir ismi gündemine aldı. İşte Beşiktaş'tan son dakika transfer gelişmeleri...

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  • Beşiktaş'tan son dakika transfer gelişmesi! Orta sahaya Tunuslu yıldız

    Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarını Antalya'da sürdürürken ocak ayında kadroda yaşanacak değişim için de arayışlar devam ediyor. 
  • Beşiktaş'tan son dakika transfer gelişmesi! Orta sahaya Tunuslu yıldız

    Siyah-Beyazlılar, teknik direktör Şenol Güneş'in raporu doğrultusunda nokta atışı takviyeler için harekete geçti.
  • Beşiktaş'tan son dakika transfer gelişmesi! Orta sahaya Tunuslu yıldız

    Bu doğrultuda Beşiktaş'ın yeni bir ismi listesine dahil ettiği belirtildi.
  • Beşiktaş'tan son dakika transfer gelişmesi! Orta sahaya Tunuslu yıldız

    Foot Mercato internet sitesinde yer alan habere göre Kara Kartal, Macaristan'ın Ferencvaros takımında forma giyen Laidouni ile ilgileniyor. 
  • Beşiktaş'tan son dakika transfer gelişmesi! Orta sahaya Tunuslu yıldız

    Haberde, Beşiktaş'ın yanı sıra bazı İngiliz kulüpleri, Celtic ile Wolfsburg‘un da Tunuslu oyuncuyla ilgilendiği ifade edildi. 
  • Beşiktaş'tan son dakika transfer gelişmesi! Orta sahaya Tunuslu yıldız

    Haberde Macar ekibinin 4 milyon Euro'luk tazminat karşılığında Laidouni'yi bırakmaya hazır olduğu ifade edildi.
  • Beşiktaş'tan son dakika transfer gelişmesi! Orta sahaya Tunuslu yıldız

    Laidouni, 28 kez Tunus Milli Takım formasını giyerken, 1 kez rakip fileleri havalandırdı. Laidouni, Katar'daki Dünya Kupası'nda da boy gösterdi.
  • Beşiktaş'tan son dakika transfer gelişmesi! Orta sahaya Tunuslu yıldız

    Tecrübeli oyuncu 2020 yılında Romen ekibi Voluntari'den Ferencvaros'a transfer oldu. 
  • Beşiktaş'tan son dakika transfer gelişmesi! Orta sahaya Tunuslu yıldız

    Macar ekibi Laidouni için 600 bin Euro bonservis ödedi.
  • Beşiktaş'tan son dakika transfer gelişmesi! Orta sahaya Tunuslu yıldız

    Laidouni kulüp kariyerinde 208 karşılaşmada forma giydi. 
  • Beşiktaş'tan son dakika transfer gelişmesi! Orta sahaya Tunuslu yıldız

    Tunuslu oyuncu toplamda 19 gol atarken, 22 de asist yaptı.
  • Beşiktaş'tan son dakika transfer gelişmesi! Orta sahaya Tunuslu yıldız

    Yıldız orta saha, Fransa'da Angers ve Chambly takımlarının da formasını giydi. 
  • Beşiktaş'tan son dakika transfer gelişmesi! Orta sahaya Tunuslu yıldız

    Laidouni bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde Trabzonspor 'a karşı 2 maçta da forma giydi.
  • Beşiktaş'tan son dakika transfer gelişmesi! Orta sahaya Tunuslu yıldız
  • Beşiktaş'tan son dakika transfer gelişmesi! Orta sahaya Tunuslu yıldız

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