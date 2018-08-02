Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ın, Fulham'a transfer olan Fabri'nin yerini dolduracak isim için bonservis bedeli ödemeyeceği öğrenildi. Siyah-Beyazlılar ayrıca, Alvaro Negredo'nun maaş yükünden kurtularak önemli bir yıldızı kadrosuna katmaya hazırlanıyor! İşte Beşiktaş'ta son dakika transfer gelişmeleri...
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Arsenal, David Ospina’ya hizmetlerinden ötürü bedelsiz ayrılması için izin verdi… Kolombiyalı kaleci ise bu şansını kullanarak iyi bir sözleşme almak istiyor. Yılda 2 milyon Sterlin’den aşağı bir rakama imza atmak istemeyen Ospina bunun yanı sıra yüklü bir imza parası da talep ediyor. Beşiktaş, yılda 2 milyon Sterlin’i kabul etti ama imza parası vermek istemiyor.
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MIGNOLET'NİN YENİ TALİBİ BURNLEY
Beşiktaş’ın transfer etmek istediği iddia edilen diğer file bekçisi Simon Mignolet için Burnley’nin de devreye girdiği iddia edildi. İngiliz ekibinin Nick Pope’un sakatlanmasından sonra Southampton’dan Fraser Foster ile beraber Liverpool’dan Mignolet için teklif yaptığı iddia edildi. Mignolet için bir başka iddia da Barcelona.
(Fotospor)
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KARTAL ORIGI'NİN PEŞİNDE
Divock Origi, Liverpool’un ABD kampında da kendini gösteremedi… Belçikalı oyuncu satışa çıkarıldı. İlk talipleri ise Valencia ile Watford oldu. Fenerbahçe kiralık istediği için yarışta geride kaldı. Beşiktaş ise satın almak istediği Origi için Liverpool ile yeniden teması kurdu.
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Beşiktaş’ın karşısına Lapadula için Fulham çıktı… Newcastle’dan 20.2 milyon Euro’ya Mitrovic’i alan Londra ekibine daha önce Negredo’yu teklif eden siyah-beyazlılar, Fulham’dan çifte darbe yemekten korkuyor. Çünkü Fulham Negredo konusunu düşünmek için izin istemişti. Eğer iddia edildiği gibi Fulham, Lapadula’ya 13 milyon euro ödeyebilirse, Beşiktaş’n forvet transferi bir kez daha sarpa saracak.
(Fotospor)
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PSG, VIDA İLE İLGİLENİYOR
PSG’nin hocası Thomas Tuchel’in yaptığı, “savunmada çok az oyuncumuz var. Transfer yapmalıyız” açıklamasından sonra Le 10 Sports dergisi yönetimin Leonardo Bonucci, Jerome Boateng veya Domagoj Vida’dan birisine en kısa zamanda imza attıracağı iddia edildi.
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Domagoj Vida’nın Dünya Kupası’nda final oynaması Şenol Güneş’i çok sevindirdi… fakat devre arasında takıma geç katıldığı için beraber çalışamadığı Hırvat oyuncu, bu kez de Hırvatistan Milli Takımı’nda başardıkları yüzünden kampa gelemedi. Gelecek hafta sonu lig başlayacak ama Vida daha bırakın taktik idmanını tek bir koşuya bile katılmadı. Geçen sezon “geriye çok kaçıyor” diye eleştirdiği Vida ile en azından sezon başı kampında bunları çalışmak isteyen Güneş ise şaşkın.
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Domago Vida’nın eşi Ivana ise, sosyal medya hesabından eşi için; ''Benim en iyi arkadaşım, eşim, babam, aşkım, koruyucu meleğim, rehberim, kalbim ve ruhum, gözyaşlarım, mutluluğum ve acım, gücüm, benim gerçek yol arkadaşım, yükselişim ve düşüşüm, sevincim, ışığım ve karanlığım, hayatım, idolüm, Beni bu dünyadaki en yüksekten kadın yapan adam” mesajını yazdı.
(Fotospor)
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HARUN TEKİN İÇİN 4 MİLYON EURO'LUK TEKLİF
Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş’in gözdesi için Fikret Orman, Bursaspor Başkanı Ali Ay’a, “kiralama” teklif etti… Orman, “şimdi 1.5 milyon Euro bonservis veririm. Ama bize kiraladığında birinci kaleci 30-35 maçtan fazla oynarsa rakamı 3 milyon Euro yaparım. Bir de üzerine milli takımın birinci kalecisi olursa o zaman 4 milyon Euro olur. Hepsini de sözleşmeye yazarız” teklifinde bulundu.
(Fotospor)
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CHADLI, TÜRKİYE'YE GELMEK İSTEMİYOR
Fransız RMC Sports’tan Sacha Tavolieri, Beşiktaş’ın Nacer Chadli için West Brom’la görüşmeler yaptığını ama bu durumdan Belçikalı oyuncunun haberdar olmadığını iddia etti. Fas asıllı oyuncunun Türkiye’ye gitmeyi düşünmediğini bu yüzden West Brom’dan ayrılsa bile Premier Lig’de bir takıma imza atmak istediğini gündeme getirdi.
(Fotospor)
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YENİDEN MARIO GOMEZ...
Beşiktaş'ta Mario Gomez bir kez daha gündeme geldi... Transfer Komitesi Başkanı Umut Güner'in yıldız oyuncuyla Almanya'nın Münih kentinde bir görüşme yaptığı ve anlaşmanın çok yakın olduğu gelen bilgiler arasında.
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Yapılan ilk görüşmede Mario Gomez'in eşinin golcü futbolcunun Beşiktaş'a imza atmasına sıcak baktığı da gelen bilgiler arasında.
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Gomez'ın yapılan görüşmede, "Para önemli değil. Beşiktaş'ta çok güzel günlerim geçti. Yeniden Beşiktaş taraftarlarının karşısına çıkmak beni mutlu edecek" dediği öğrenildi.
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Mario Gomez'le yapılan görüşmeleri her fırsatta yalanlayan Beşiktaş Yönetimi Suttgart'la 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunan golcü futbolcu için Alman Kulübü'ne ilk etapta kiralama teklifinde bulunacak.
(Takvim)
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VIDA İÇİN LEICESTER İDDİASI
İngiliz gazetesi The Guardian'ın haberine göre; Leicester, stoperi Harry Maguire'ı Manchester United'a satması halinde Beşiktaş'tan Domagoj Vida'yı alacak. Leicester'ın İngiliz oyuncu için 60 milyon poundluk bir teklif aldığı, Vida içinse 20 milyon poundu gözden çıkardığı yazıldı.
(Fotomaç)
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BEŞİKTAŞ, MANDZUKIC'TEN VAZGEÇMİYOR
Forvet için listesinde birçok isim bulunan Beşiktaş, Juventus'un Hırvat yıldızı Mario Mandzukic'ten vazgeçmiş değil. Siyah-Beyazlılar, golcü oyuncu için çok gizli bir operasyon yürütürken Negredo'nun gitmesi halinde maaş bütçesinde oluşacak boşluk Mandzukic için kaynak olacak.
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Beşiktaş'ta gündem 10 numara ve forvet transferi. Siyah-Beyazlılar, bir yandan yüksek ücretinden dolayı Alvaro Negredo ile yolları ayırmaya çalışırken diğer yandan da yerine gelecek isim yoğun bir mesai harcıyor.
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Habertürk'ün edindiği bilgiye göre; Vincent Aboubakar başta olmak üzere birçok isimle görüşmeler sürerken başkan Fikret Orman ve kurmaylarının Juventus'un yıldızı Mario Mandzukic'ten de vazgeçmediği öğrenildi.
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Hırvat golcünün Juventus'taki durumunu yakından takip eden Siyah-Beyazlılar, kadrosuna Cristiano Ronaldo'yu katan İtalyan ekibindeki gelişmelere göre kiralama teklifini resmen yapmayı planlıyor.
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Alvaro Negredo'yla yolların ayrılması halinde maaş bütçesinde 4.3 milyon Euro'luk bir kaynak yaratacak olan Beşiktaş, bu parayı Juve'de 3.5 milyon Euro civarında bir ücret alan kazanan Mandzukic'e vermeyi önerecek.
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Domagoj Vida ve hem Beşiktaş hem de Hırvatistan Milli Takımı'nın da kaleci antrenörlüğünü yapan Marjan Mrmic'in bu transferde ikna kozuna da güvenen yönetim, Mandzukic için sessiz ve derinden bir operasyon yürütüp bu transferi sürpriz bir şekilde açıklamak istiyor.
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Önceki gün Beşiktaş Transfer Komitesi Başkanı Umut Güner'in Mario Mandzukic'le Marmaris'te tatil yaptığı söylentileri sosyal medyada Siyah-beyazlı taraftarlarda büyük heyecana yol açmıştı.
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Bunun ardından Beşiktaşlılar, diğer transferlerde olduğu gibi Mandzukic'in hesabını 'Come to Beşiktaş' mesajı yağmuruna tuttu.
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Geride kalan mayıs ayında kulübü ile sözleşmesini 1 sene daha uzatan Mandzukic'in Juventus'la 2020 yılına dek sözleşmesi bulunuyor.
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