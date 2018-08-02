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Domagoj Vida’nın Dünya Kupası’nda final oynaması Şenol Güneş’i çok sevindirdi… fakat devre arasında takıma geç katıldığı için beraber çalışamadığı Hırvat oyuncu, bu kez de Hırvatistan Milli Takımı’nda başardıkları yüzünden kampa gelemedi. Gelecek hafta sonu lig başlayacak ama Vida daha bırakın taktik idmanını tek bir koşuya bile katılmadı. Geçen sezon “geriye çok kaçıyor” diye eleştirdiği Vida ile en azından sezon başı kampında bunları çalışmak isteyen Güneş ise şaşkın.