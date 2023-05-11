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Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri

Mısır basını, Arsenal'de oynayamayan Elneny'nin yeniden Beşiktaş'a dönme ihtimali olduğunu iddia etti.

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HABERTURK.COM / Ajanslar
  • Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri

    Daha önce Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Mohamed Elneny'nin, Arsenal ile 1 yıllık daha sözleşmesi var. 
  • Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri

    Ancak Premier Lig'de bu sezon sadece 5 maçta, 111 dakika forma giyen Mısırlı oyuncunun erken ayrılık ihtimali yüksek. 
  • Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri

    Mısır basınına göre Beşiktaş bu nedenle devreye girip, Elneny'i yeniden İstanbul'a getirme konusunda girişimlere başladı. 
  • Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri

    Daha önce de Siyah-Beyazlı formayı giyen Mısırlı oyuncunun uyum sorunu yaşamayacağının düşünülmesi en büyük avantajı. 
  • Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri

    30 yaşındaki Elneny, takımdan sezon sonunda ayrılacak olan Atiba'nın boşluğunu dolduracak. 

     
  • Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri

    Elneny, Beşiktaş'ta 36 maçta forma giymiş ve 1 gol atıp, 4 de asist katkısında bulunmuştu.
  • Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri

    ATLETICO'DAN GEDSON İÇİN GERİ ADIM!

    Atletico Madrid, yeni sezonda orta sahasını güçlendirmek istiyor.
  • Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri

    Ligin son döneminde formunu arttıran Diego Simeone'nin ekibinin, orta saha için aday listesindeki isimlerden birinin de Beşiktaş forması giyen Gedson Fernandes olduğu aktarıldı.
  • Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri

    ALTERNATİFLER DE DEĞERLENDİRİLİYOR

    İspanyol basınında yer alan haberde, Beşiktaş'ın ise Portekizli orta saha oyuncusu için 20 milyon euro'luk değer biçtiği kaydedildi. 
  • Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri

    Bu rakamın Atletico Madrid için fazla olduğu ve İspanyol ekibinin orta saha için alternatif isimleri de değerlendirdiği ifade edildi.
  • Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri

    BU SEZON PERFORMANSI

    24 yaşındaki futbolcunun adı Atletico Madrid dışında Roma ve Lazio'yla da anılmıştı.
  • Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri

    Beşiktaş forması altında bu sezon 33 maça çıkan Gedson Fernandes, 5 asist yaptı.

     
  • Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri

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