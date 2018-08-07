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Fakat 3 gün sonra İngiltere'de, ayın 18'inde de İtalya'da transfer sezonu kapanacak. Ardından da İstanbul'a dönmek isteyen Aboubakar ve İspanyol ekiplerinin arasında Porto yalnız kalacak. Bu yüzden Beşiktaş yönetimi gelmeye hazır olsa da Gomez'i, Aboubakar için beklemeye almış durumda.