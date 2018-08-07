Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri (7 Ağustos 2018)
07.08.2018 - 10:49 | Güncelleme:
Beşiktaş'ta transferde hareketli saatler yaşanıyor. Siyah-Beyazlılar Japon yıldız Kagawa için atağa kalktı. Vida transferinde son durum. Golcü isimler için görüşmeler sürüyor. Quaresma ve Pepe'nin fiyatı belirlendi. Detaylar haberimizde
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Beşiktaş, Talisca'nın boşluğunu Shinji Kagawa ile doldurmak için start verdi. Yönetim Japon futbolcunun bonservisi için Dortmund'a 5 milyon euro önerdi
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Beşiktaşlı yöneticilerden Umut Güner'in 5 milyon euro'nun yanı sıra bu oyuncunun bir sonraki satışından yüzde 10 pay önerdiği öğrenildi.
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Dortmund'un 5 milyon euro'luk rakamı az bulduğu Japon yıldız için en az 7 milyon euro istediği gelen bilgiler arasında. Ancak Beşiktaş'ın sonraki satıştan yüzde 10 pay önermesi Dortmund'a cazip geldi.
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Beşiktaş Yönetimi'nin Teknik Direktör Şenol Güneş'in de çok istediği Kagawa'yı en geç ligin 2. haftasında oynanacak olan Erzurumspor maçına yetiştirmeye çalışacağı gelen bilgiler arasında yer alıyor.
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Dortmund'da mutlu olmayan ve kariyerinde yeni bir sayfa açmak isteyen 29 yaşındaki futbolcunun Beşiktaş'a yeşil ışık yaktığı öğrenildi. Bu transferde bu hafta önemli gelişmeler yaşanması bekleniyor. (Takvim)
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ÖNCELİK ABOUBAKAR'DA
Beşiktaş yönetimi, forvet arayışlarını sürdürüyor. Alvaro Negredo için bazı kulüplere temasa geçen ancak İspanyol forvetin senelik 4.3 milyon euro'luk kazancı nedeniyle teklif yapan kulüplerin geri adım atması, yönetimi sıkıntıya soktu.
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Buna rağmen Negredo'nun ayrılacağına inanan siyah- beyazlıların bu mevkii için düşündüğü isimlerin başında Aboubakar ve Mario Gomez geliyor.
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Yönetimin ilk tercihi ise Kamerunlu forvet Aboubakar.. Porto kulübü, Beşiktaş'ın yaptığı kiralama teklifine sıcak bakmazken, Aboubakar'ı 20 milyon euro'nun altında bir rakama satmayı da düşünmüyor.
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Fakat 3 gün sonra İngiltere'de, ayın 18'inde de İtalya'da transfer sezonu kapanacak. Ardından da İstanbul'a dönmek isteyen Aboubakar ve İspanyol ekiplerinin arasında Porto yalnız kalacak. Bu yüzden Beşiktaş yönetimi gelmeye hazır olsa da Gomez'i, Aboubakar için beklemeye almış durumda.
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Beşiktaş'ta Aboubakar ve Gomez dışında 3 forvet de transfer edilecekler listesindeki yerlerini koruyor. Bunlardan ilki Marsilya ile anlaşamadığı için yeniden Nice'le idmanlara çıkmaya başlayan ama bonservisini bedelsiz isteyen Mario Balotelli..
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Diğeri, Higuain gelmesinden sonra yeni transfer olduğu Milan'da hiç şansı kalmayan Nikola Kalinic... Üçüncüsü ise Şenol Güneş'in adını verdiği, Leicester City'de forma giyen 30 yaşındaki Cezayirli forvet Islam Slimani. (Fotomaç)
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NEGREDO ADA YOLCUSU
Negredo’nun satışı için bir Suudi Arabistan kulübüyle anlaşılmıştı. Ancak tecrübeli santrforun eşi Amparo Negredo transfere engel olmuştu. Negredo transferi için yetki verilen bir menajer Premier Lig ekibi Cardiff City’den teklif getirdi.
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Galler temsilcisinin İngiltere’de daha önce Manchester City ve M'Brough formaları giyen “Matador” için 3 milyon euro ödemeye hazır. Yönetim, 2.5 milyona aldığı yıldızı satmak için oldukça hevesli görünüyor.
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VİDA'YA KARŞILIK 3 İSİM
Dünya Kupası'nda alevlenen Domagoj Vida ve İngiliz kulüpleri arasındaki aşk 2 gün içinde bir sonuca bağlanacak. Arsenal Teknik Direktörü Unai Emery'nin çok istediği Vida için, İngiliz ekibinin takas artı para önerisinde bulunduğu bildirildi.
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Ada basınında çıkan haberlere göre Teknik Direktör Unai Emery'nin gözden çıkardığı 3 isimden birini Beşiktaş'a vermeye çalışan Arsenal, üste bir miktar para da ödeyip, hedefine ulaşmak istiyor. Arsenal'in önerdiği isimlerin ise Kaleci David Ospina, Danny Welbeck veya Shkodran Mustafi olduğu belirtildi.
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Ada basınında çıkan haberlere göre Teknik Direktör Unai Emery'nin gözden çıkardığı 3 isimden birini Beşiktaş'a vermeye çalışan Arsenal, üste bir miktar para da ödeyip, hedefine ulaşmak istiyor. Arsenal'in önerdiği isimlerin ise Kaleci David Ospina, Danny Welbeck veya Shkodran Mustafi olduğu belirtildi.
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Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in de, Arsenal'in takas için önerdiği isimlere sıcak bakmadığı öğrenildi. Şenol Güneş, kaleci Ospina dışındaki isimlere şu an takımın ihtiyacı olmadığını söyledi. (Fotomaç)
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MEDEL İLE 2022'YE
Beşiktaş’ın orta saha ve savunmadaki jokeri Gary Medel futbol kariyerini siyah-beyazlı forma altında noktalamak istiyor. Kartal’a geçtiğimiz yıl Inter’den transfer olan ve özellikle sezonun ikinci yarısında hem orta saha hem de savunmada sergilediği performansla alkışları toplayan Şilili futbolcu, siyah-beyazlı yöneticilerle yaptığı görüşmede, 2020’de bitecek sözleşmesinin uzatılmasını talep etti.
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Beşiktaş’ta yıllık 2,3 milyon euro garanti ücret kazanan tecrübeli futbolcunun 2020’de bitecek olan sözleşmesini 2022’ye kadar uzatmak istediği öğrenildi. Siyah-beyazlı idarecilerin de Şenol Güneş’in onay vermesi halinde Medel’in kontratını 2 yıl uzatmaya çok sıcak baktığı belirlendi.
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PEPE VE QUARESMA'NIN FİYATI BELLİ OLDU
Beşiktaş yönetimi, 7-8 milyon Euro dolaylarında tepklif gelmesi halinde Pepe ve Quaresma'yı elden çıkaracak. Siyah-Beyazlılar, butransfer döneminde satışlardan 50 milyon Euro kazanmanın hesaplarını yapıyor.
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