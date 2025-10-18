Habertürk
        Beşiktaş'tan yayıncı kuruluşa tepki! - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş'tan yayıncı kuruluşa tepki!

        Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Gençlerbirliği maçı öncesi yayıncı kuruluşa tepki gösterdi. Maç önü röportajında konuşan Yalçın, "Camiamızın yayıncı kuruluş ile ilgili sıkıntıları var. Geçen hafta bazı pozisyonların tekrarları verilmedi. Beşiktaş camiası olarak yayıncı kuruluştan bazı şeylerin düzeltilmesini istiyoruz" dedi.

        Giriş: 18.10.2025 - 17:07 Güncelleme: 18.10.2025 - 17:07
        Beşiktaş'tan yayıncı kuruluşa tepki!
        Beşiktaş Kulübü'nün yayıncı kuruluşa tepkisi devam ediyor. Siyah-beyazlılarda teknik direktör Sergen Yalçın ve Salih Uçan, Gençlerbirliği maçı öncesi yayıncı kuruluşu eleştiren açıklamalarda bulundu.

        SERGEN YALÇIN: GEÇEN HAFTA POZİSYONLARIN TEKRARLARI VERİLMEDİ

        Yayıncı kuruluşun adil olmadığını belirten Sergen Yalçın, "Camiamızın yayıncı kuruluş ile ilgili sıkıntıları var. Geçen hafta bazı pozisyonların tekrarları verilmedi. Beşiktaş camiası olarak yayıncı kuruluştan bazı şeylerin düzeltilmesini istiyoruz. Yoksa bugün oyuncular da çok konuşmak istemiyor ama mecburiyetten konuşuyorlar." ifadelerini kullandı.

        SALİH UÇAN: SORU KABUL ETMİYORUM

        Çok kısa bir açıklama apan Salih Uçan ise "Kulübün ceza almaması için buradayım. Şu anda soru kabul etmiyorum, teşekkür ederim.” dedi.

