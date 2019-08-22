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HaberlerFutbolBeşiktaş, taraftarına 90 gün sonra kavuşuyor - Beşiktaş Haberleri

Beşiktaş, taraftarıyla 90 gün sonra buluşuyor

Süper Lig'in ilk haftasında Demir Grup Sivasspor'a 3-0 yenilen Beşiktaş, 2. haftada yarın Göztepe ile karşı karşıya gelecek

Beşiktaş taraftarı

Siyah-beyazlı takım, Vodafone Park'ta taraftarlarının karşısına bu sezon ilk kez resmi bir karşılaşmada çıkacak.

Saat 20.30'da başlayacak müsabakayı hakem Ali Palabıyık yönetecek.

90 GÜN SONRA TARAFTARLARIYLA BULUŞACAK 

Beşiktaş, bir resmi maçta 90 gün sonra İstanbul'daki taraftarlarının karşısına çıkacak.

Son olarak geçen sezon Süper Lig'in 34. haftasında Kasımpaşa'yı 24 Mayıs'ta konuk eden siyah-beyazlı ekip, karşılaşmayı 3-2 kazanmıştı.

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Abdullah Avcı da Vodafone Park'ta ilk kez bir maçta takımın başında yer alacak.

Takımın yeni transferleri Douglas Pereira Dos Santos, Pedro Rebecho, Tyler Boyd, Victor Ruiz de siyah-beyazlı taraftarların önünde ilk maça çıkmak için forma bekleyecek.

 

KARIUS HAZIR 

Siyah-beyazlıların sezon başı hazırlık kampında sakatlanan Loris Karius, takımla çalışmalarına başladı.

Alman kaleci, teknik direktör Abdullah Avcı'nın görev vermesi halinde Göztepe karşısında forma giyebilecek.

BURAK, VIDA, HUTCHINSON VE ROCO YOK

Beşiktaş'ta Göztepe karşılaşması öncesi Burak Yılmaz, Domagoj Vida, Atiba Hutchinson ve Enzo Roco'nun sakatlıkları bulunuyor.

Burak Yılmaz, Hutchinson ve Roco, sezon öncesi kamp çalışmalarında sakatlanırken, Sivasspor maçında sakatlanan Vida da yarınki karşılaşmada görev alamayacak.

LENS'İN CEZASI BİTTİ

Kırmızı kart cezası nedeniyle Demir Grup Sivasspor karşısında görev alamayan Jeremain Lens'in cezası bitti.

Lens, geçen sezon Beşiktaş'ın Kasımpaşa ile yaptığı son lig maçında kırmızı kart görmüştü.

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