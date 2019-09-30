Beşiktaş kafilesi, Trabzonspor karşısında alınan 4-1'lik mağlubiyetin ardından İstanbul'a döndü. Alınan ağır yenilgiye öfkelenen bir grup taraftar, takımı protestoyla karşıladı.

"PARALAR NEREDE?"

Siyah-Beyazlı taraftarlar, Başken Fikret Orman ve yönetimine tepki göstererek, "Fikret Orman paralar nerede? Yönetim istifa!" şeklinde tezahüratlarda bulundu.

SERGEN YALÇIN TEZAHÜRATLARI

Teknik direktör Abdullah Avcı'ya da tepki olan taraftarlar, "Söylesene bize hoca takım niye oynamıyor, Abdullah Avcı yere yatsana" diye bağırdı. Abdullah Avcı'yı istifaya davet eden grup, "Sergen Yalçın" tezahüratında bulundu.