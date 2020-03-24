Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in koronavirüs testinin pozitif çıkmasının şoku sürerken gözler Beşiktaş'a da çevrilmişti. 15 Mart Pazar günü seyircisiz derbide sarı-kırmızılılarla karşılaşan Beşiktaş'ta teknik heyet ve futbolcuların durumu merak konusu olurken siyah-beyazlılarda o maçtan bu yana herhangi bir olumsuzluğun gözlemlenmediği ifade edilmişti. Ancak teknik heyet ve futbolcuların, bugün yine de kontrol amaçlı olarak koronavirüs testi yaptıracağı kaydedildi.

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