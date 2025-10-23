Beşiktaş topu bıraktı, skoru aldı!

Beşiktaş, şok Gençlerbirliği yenilgisinin ardından Konyaspor'u erteleme maçında yenerek yara sardı.

Mücadelede topa hakim taraf Konyaspor olarak gözükse de kazanan Beşiktaş oldu.

Yeşil-beyazlılar maç boyunca %71 topla oynarken Beşiktaş ise %29'da kaldı.

Konyaspor 486 isabetli pas yaparken Beşiktaş ise sadece 161 isabetli pas yaptı.

22 şutta 2 isabet bulan, 17 korner kullanan ve 27 kez Rakip Ceza Sahasında topla buluşan Konyaspor'a karşılık Beşiktaş, 10 şutta 5 isabet buldu, 3 korner kullanıp 11 kez Rakip Ceza Sahasında topla buluştu.

İstatistiklerde önde olduğu son Gençlerbirliği maçında büyük hayal kırıklığı yaşayan Beşiktaş, bu kez İstatistiklerde geride kalıp sonucu almayı başardı.