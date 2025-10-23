Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş topu bıraktı, skoru aldı! - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş topu bıraktı, skoru aldı!

        Beşiktaş, 3. hafta erteleme maçında Konyaspor'u deplasmanda 2-0 yenerken, topla oynama oranında %29'da kalması dikkat çekti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.10.2025 - 15:21 Güncelleme: 23.10.2025 - 15:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        Topu bıraktı, skoru aldı!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Beşiktaş, şok Gençlerbirliği yenilgisinin ardından Konyaspor'u erteleme maçında yenerek yara sardı.

        Mücadelede topa hakim taraf Konyaspor olarak gözükse de kazanan Beşiktaş oldu.

        Yeşil-beyazlılar maç boyunca %71 topla oynarken Beşiktaş ise %29'da kaldı.

        Konyaspor 486 isabetli pas yaparken Beşiktaş ise sadece 161 isabetli pas yaptı.

        22 şutta 2 isabet bulan, 17 korner kullanan ve 27 kez Rakip Ceza Sahasında topla buluşan Konyaspor'a karşılık Beşiktaş, 10 şutta 5 isabet buldu, 3 korner kullanıp 11 kez Rakip Ceza Sahasında topla buluştu.

        İstatistiklerde önde olduğu son Gençlerbirliği maçında büyük hayal kırıklığı yaşayan Beşiktaş, bu kez İstatistiklerde geride kalıp sonucu almayı başardı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Katliam gibi kaza... 3 kardeş öldü!
        Katliam gibi kaza... 3 kardeş öldü!
        "Bodo/Glimt yerle bir edildi"
        "Bodo/Glimt yerle bir edildi"
        ABD Netanyahu'dan ateşkese "şans vermesini" istedi
        ABD Netanyahu'dan ateşkese "şans vermesini" istedi
        Savcıyı makamında tehdit edenlerin hesap günü!
        Savcıyı makamında tehdit edenlerin hesap günü!
        3 çocuk annesi son sınıf öğrencisi... Üniversitede kadın cinayeti
        3 çocuk annesi son sınıf öğrencisi... Üniversitede kadın cinayeti
        AB'nin reddettiği Schengen başvurularından yıllık kazancı 145 milyon avro
        AB'nin reddettiği Schengen başvurularından yıllık kazancı 145 milyon avro
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Neşe Aksoy hayatını kaybetti
        Neşe Aksoy hayatını kaybetti
        Fenerbahçe, Avrupa sahnesinde!
        Fenerbahçe, Avrupa sahnesinde!
        Louvre Müzesi soyguncularının kaçma anı!
        Louvre Müzesi soyguncularının kaçma anı!
        3 kişiyi öldürdü! İstanbul'da gece saatlerinde vahşet!
        3 kişiyi öldürdü! İstanbul'da gece saatlerinde vahşet!
        İki grup bıçaklarını çekti... Cinayet anı kamerada!
        İki grup bıçaklarını çekti... Cinayet anı kamerada!
        Dikkat! İş arkadaşının masa altı fotoğrafını çekti... Büyük ceza!
        Dikkat! İş arkadaşının masa altı fotoğrafını çekti... Büyük ceza!
        Ömürlük değilmiş
        Ömürlük değilmiş
        Lüks araç vurgununa engel
        Lüks araç vurgununa engel
        Ozan Güven'in cezası onandı
        Ozan Güven'in cezası onandı
        Yatırımcı artık Türkiye Varlık Fonu'nun kapısını çalıyor
        Yatırımcı artık Türkiye Varlık Fonu'nun kapısını çalıyor
        Dilinizin rengi değişiyorsa dikkat!
        Dilinizin rengi değişiyorsa dikkat!
        "Zayıflama iğnesi" mutlaka doktor onayıyla kullanılmalı
        "Zayıflama iğnesi" mutlaka doktor onayıyla kullanılmalı