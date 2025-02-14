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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Trabzonspor Beşiktaş-Trabzonspor maçının hakemi açıklandı! - Trabzonspor Haberleri

        Beşiktaş-Trabzonspor maçının hakemi açıklandı!

        Süper Lig'de 24. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Beşiktaş ile Trabzonspor arasındaki mücadelede hakem Cihan Aydın görev yapacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.02.2025 - 11:34 Güncelleme: 14.02.2025 - 11:57
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        İşte Beşiktaş-Trabzonspor maçının hakemi!
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        Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu.

        Haftanın en önemli karşılaşması olan Beşiktaş - Trabzonspor müsabakasında Cihan Aydın düdük çalacak.

        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulundan (MHK) yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar:

        BUGÜN

        20.00 Adana Demirspor-Onvo Antalyaspor: Kadir Sağlam

        YARIN

        13.30 Gaziantep FK-Net Global Sivasspor: Ozan Ergün

        16.00 RAMS Başakşehir-Sipay Bodrum FK: Halil Umut Meler

        19.00 Beşiktaş-Trabzonspor: Cihan Aydın

        16 ŞUBAT PAZAR

        13.30 Atakaş Hatayspor-Corendon Alanyaspor: Adnan Deniz Kayatepe

        16.00 TÜMOSAN Konyaspor-Reeder Samsunspor: Yasin Kol

        16.00 ikas Eyüpspor-Bellona Kayserispor: Direnç Tonusluoğlu

        19.00 Fenerbahçe-Kasımpaşa: Ali Şansalan

        17 ŞUBAT PAZARTESİ

        20.00 Çaykur Rizespor-Galatasaray: Zorbay Küçük

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