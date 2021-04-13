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Beşiktaş tutulmuyor

Siyah-Beyazlılar, Sergen Yalçın yönetiminde gösterdiği performansla parmak ısırtıyor... Şampiyonluğa emin adımlarla ilerleyen Beşiktaş, rakipleriyle arayı açarken Larin, Aboubakar ve Ghezzal da Sergen Yalçın'la küllerinden doğdu

Beşiktaş tutulmuyor - Sergen Yalçın'la küllerinden doğdu - BJK haberleri

BB Erzurum'u yenerek yoluna kayıpsız devam eden Beşiktaş, rakipleri Fenerbahçe ve Galatasaray'la da farkı açıyor... Zirvede yalnız başına kalan Siyah-Beyazlılar'ın bu başarısındaki en büyük pay şüphesiz Sergen Yalçın'a ait... Tecrübeli çalıştırıcı, sezon başında transfer edildiği için büyük eleştiri alan Aboubakar ve Ghezzal'ın yanı sıra takımda kalan Larin'den büyük katkı aldı. Yalçın, Atiba'nın da pozisyonunu değiştirerek 38 yaşındaki Kanadalı'dan daha çok faydalandı.

GOLLERİN YARISI ONLARDAN

Tecrübeli çalıştırıcının önderliğinde bu dört isim küllerinden doğarken Siyah-Beyazlılar'ın attığı 70 golün 37'sine katkı sağladı... Ayrıca 70 golün 31'ine de bu dörtlü asistleriyle hayat verdi.

Vincent Aboubakar, 15 gol, 5 asist, Cyle Larin 15 gol, 4 asist, Rachid Ghezzal, 3 gol 14 asist, Atiba Hutchinson da 4 gol 8 asistle yıldızlaştı. Ayrca Rosier, Ersin ve Josef de Souza da Sergen Yalçın'la birlikte parlayan diğer isimler oldu. Beşiktaş, Sergen Yalçın'la kusursuz bir hal aldı.

EN'LERİN TAKIMI

Beşiktaş, bu sezon Süper Lig'de; en çok gol atan, en çok galibiyet alan, en az yenilen, en fazla oyuncusu gol atan, altı pastan en çok gol atan, ceza sahası dışından en çok gol atan, açık oyunda en çok gol atan, kontradan en çok gol atan, kafayla en çok gol atan takım oldu.

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