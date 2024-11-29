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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş yönetiminden devam kararı! - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş yönetiminden devam kararı!

        Beşiktaş Yönetimi, Hasan Arat'ın istifasının kabul edildiğini ve mayıs ayındaki olağan seçimli genel kurula kadar Hüseyin Yücel başkanlığında göreve devam edeceklerini açıkladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.11.2024 - 21:14 Güncelleme: 29.11.2024 - 21:14
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        Beşiktaş yönetiminden devam kararı!
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        Hasan Arat'ın istifası sonrası Tüpraş Stadyumu'nda olağanüstü toplanan Beşiktaş Yönetimi, göreve devam edeceklerini açıkladı.

        Siyah-beyazlı kulübün resmi sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        "Kulübümüzden Açıklama

        Değerli Beşiktaşlılar,

        Beşiktaş JK Yönetim Kurulu, 29 Kasım 2024 tarihinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır:

        Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Hasan Arat’ın istifası kabul edilmiştir.

        Yönetim Kurulu Başkanlığı görevinin, Tüzüğümüzün 25.4. maddesinin (b) bendi gereği, Yönetim Kurulu İkinci Başkanı Sayın Hüseyin Yücel tarafından yürütülmesine karar verilmiştir.

        Sayın Başkan Hasan Arat’ın asil üyelikten de istifası nedeniyle yedek üyemiz Sayın Kadir Kılıç’ın Tüzüğümüzün 25.3. maddesi gereğince Yönetim Kurulu asil üyeliğine atanması kararlaştırılmıştır.

        Beşiktaş JK Yönetim Kurulu, Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı’nın gerçekleştirileceği tarihe kadar görevine eksiksiz olarak devam edecektir.

        Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."

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