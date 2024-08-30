Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki ikinci organizasyonu UEFA Avrupa Ligi kura çekimi bugün yapıldı. Böylece temsilcilerimizin rakipleri netlik kazandı. Beşiktaş, 4'ü içeride, 4'ü dışarıda olmak üzere 8'er rakiple karşı karşıya gelecek. Siyah beyazlı ekip, puan sıralamasında ilk 8'de yer alması durumunda doğrudan son 16 turuna yükselecek. Peki, Beşiktaş’ın UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman, rakibi kim oldu, ne zaman belli olacak? İşte, 2024-2025 Beşiktaş Avrupa Ligi ilk maç tarihi ve rakibi…