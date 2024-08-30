Beşiktaş Avrupa Ligi ilk maç tarihi ve rakibi! Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman, rakibi kim?
UEFA Avrupa Ligi kura çekimi 30 Ağustos Cuma günü Monako'daki Grimaldi Forum'da gerçekleştirildi. Yeni formatıyla ilk kez düzenlenecek Avrupa Ligi'nde Beşiktaş'ın rakipleri belli oldu. Kura çekimine 4. torbadan katılan siyah beyazlı temsilcimizin ilk maç tarihi ve rakibi futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, 2024-2025 Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman, rakibi kim? İşte, Beşiktaş Avrupa Ligi ilk maçı tarihi ve rakibi hakkında detaylar…
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki ikinci organizasyonu UEFA Avrupa Ligi kura çekimi bugün yapıldı. Böylece temsilcilerimizin rakipleri netlik kazandı. Beşiktaş, 4'ü içeride, 4'ü dışarıda olmak üzere 8'er rakiple karşı karşıya gelecek. Siyah beyazlı ekip, puan sıralamasında ilk 8'de yer alması durumunda doğrudan son 16 turuna yükselecek. Peki, Beşiktaş’ın UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman, rakibi kim oldu, ne zaman belli olacak? İşte, 2024-2025 Beşiktaş Avrupa Ligi ilk maç tarihi ve rakibi…
BEŞİKTAŞ'IN UEFA AVRUPA LİGİ RAKİPLERİ BELLİ OLDU!
UEFA Avrupa Ligi kura çekimi, 30 Ağustos Cuma günü Monaco'daki Grimaldi Forum'da gerçekleştirildi.
Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi’nde lig usulüne geçilen grup aşamasında karşı karşıya geleceği 8 takım belli oldu.
İşte siyah beyazlı temsilcimizin rakipleri:
UEFA Avrupa Ligi’nde Frankfurt, Ajax (D), Maccabi Tel Aviv, Lyon (D), Malmö, Bodo/Glimt (D), Athletic, Twente (D)
BEŞİKTAŞ UEFA AVRUPA LİGİ MAÇI NE ZAMAN, RAKİBİ KİM?
Beşiktaş, Avrupa Ligi'nde ilk maçını 25-26 Eylül'de oynayacak.
UEFA Avrupa Ligi fikstürleri, 31 Ağustos 2024 Cumartesi günü belli olacak
Buna göre, Beşiktaş'ın ilk Avrupa Ligi maçı tarihi ve rakibi 31 Ağustos Cumartesi günü netleşecek.
AVRUPA LİGİ MAÇ PROGRAMI BELLİ OLDU
1. Hafta: 25-26 Eylül 2024
2. Hafta: 3 Ekim 2024
3. Hafta: 24 Ekim 2024
4. Hafta: 7 Kasım 2024
5. Hafta: 28 Kasım 2024
6. Hafta: 12 Aralık 2024
7. Hafta: 23 Ocak 2025
8. Hafta: 30 Ocak 2025
YENİ TURNUVA FORMATI
UEFA Avrupa Ligi’nde bu sezondan itibaren klasik grup formatı yerine 36'şar takımın katılımıyla lig usulüyle düzenlenecek.
Avrupa Ligi'nde her takım, 4'ü içeride, 4'ü dışarıda olmak üzere 8'er rakiple karşılaşacak. Takımlar, 4 torbadan ikişer ekiple eşleşecek.
UEFA Avrupa Ligi’nde ilk 8'e giren takımlar doğrudan son 16 turuna yükselecek. Ligde 9-24. sırayı alan ekipler ise Play-off turunda karşılaşarak son 16 turu bileti almaya çalışacak. Play-off turundan itibaren çift maçlı eleme sistemine geçilecek.
UEFA Avrupa Ligi’nde ilk maçlar 25-26 Eylül tarihinde oynanacak. Final karşılaşması, 21 Mayıs 2025'te İspanya'nın Bilbao kentindeki San Mames Stadı'nda yapılacak.