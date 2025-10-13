Beşiktaşlı Gabriel Paulista'ya talip var!
Beşiktaş'ta beklentileri bir türlü karşılayamayan ve son dönemde ilk 11'e girmekte zorlanan Gabriel Paulista'ya talip çıktı.
Beşiktaş'ta yaşadığı sakatlıklar nedeniyle beklenen istikrarı bir türlü yakalayamayan Gabriel Paulista için ülkesinden transfer iddiası geldi.
ESPN'de yer alan habere göre, Brezilya temsilcisi Corinthians, Gabriel Paulista'nın durumunu yakından takip ediyor.
Brezilya ekibinin tecrübeli savunmacı için ara transfer döneminde hamlede bulunabileceği ifade edildi.
Öte yandan Corinthians'ın transfer yasağının sürdüğü ve söz konusu hamle için bu cezanın kaldırılmasına uğraşıldığı vurgulandı.
Geçtiğimiz sezon Atletico Madrid'den bonservis bedeli ödenmeden Beşiktaş'a katılan Gabriel Paulista, geçen süre zarfında Beşiktaş formasıyla 36 maça çıkarken 1 gol atıp 3 de asist yaptı.
Brezilyalı savunmacı Beşiktaş'ta sakatlık nedeniyle 26 maç kaçırdı.