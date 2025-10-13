Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler

        Beşiktaşlı Gabriel Paulista'ya talip var!

        Beşiktaş'ta beklentileri bir türlü karşılayamayan ve son dönemde ilk 11'e girmekte zorlanan Gabriel Paulista'ya talip çıktı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.10.2025 - 17:22 Güncelleme: 13.10.2025 - 17:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        Paulista'ya talip var!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Beşiktaş'ta yaşadığı sakatlıklar nedeniyle beklenen istikrarı bir türlü yakalayamayan Gabriel Paulista için ülkesinden transfer iddiası geldi.

        ESPN'de yer alan habere göre, Brezilya temsilcisi Corinthians, Gabriel Paulista'nın durumunu yakından takip ediyor.

        Brezilya ekibinin tecrübeli savunmacı için ara transfer döneminde hamlede bulunabileceği ifade edildi.

        Öte yandan Corinthians'ın transfer yasağının sürdüğü ve söz konusu hamle için bu cezanın kaldırılmasına uğraşıldığı vurgulandı.

        Geçtiğimiz sezon Atletico Madrid'den bonservis bedeli ödenmeden Beşiktaş'a katılan Gabriel Paulista, geçen süre zarfında Beşiktaş formasıyla 36 maça çıkarken 1 gol atıp 3 de asist yaptı.

        Brezilyalı savunmacı Beşiktaş'ta sakatlık nedeniyle 26 maç kaçırdı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "2. aşama müzakereleri başladı"
        "2. aşama müzakereleri başladı"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan havada 'Netanyahu' diplomasisi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan havada 'Netanyahu' diplomasisi
        ABD Başkanı Trump İsrail'de
        ABD Başkanı Trump İsrail'de
        Ateşkesin ardından ilk esir takası
        Ateşkesin ardından ilk esir takası
        Mısır'da tarihi barış zirvesi
        Mısır'da tarihi barış zirvesi
        Dünyadan Türkiye'ye Gazze teşekkürü
        Dünyadan Türkiye'ye Gazze teşekkürü
        Beşiktaş'ta G.Birliği 11'i netleşiyor
        Beşiktaş'ta G.Birliği 11'i netleşiyor
        Daha 17 yaşındaydı... Çuval için feci ölüm!
        Daha 17 yaşındaydı... Çuval için feci ölüm!
        A Milli Takım için yüzde 97.9'luk ihtimal!
        A Milli Takım için yüzde 97.9'luk ihtimal!
        İki kardeşin boğazını kesmişti! Caniye ceza yağdı!
        İki kardeşin boğazını kesmişti! Caniye ceza yağdı!
        Yine acı haberler gelmeye başladı! Karı kocayı 'Köygöçüren' ayırdı!
        Yine acı haberler gelmeye başladı! Karı kocayı 'Köygöçüren' ayırdı!
        Litvanya'da Szymanski'nin gecesi!
        Litvanya'da Szymanski'nin gecesi!
        Sağanak yağmur ve karla karışık yağmur uyarısı
        Sağanak yağmur ve karla karışık yağmur uyarısı
        Yerli araçta yeniden yükseliş beklentisi
        Yerli araçta yeniden yükseliş beklentisi
        IMF’den çalışana kreş desteği önerisi
        IMF’den çalışana kreş desteği önerisi
        Bir sanatçı daha... Sahnede can verdi!
        Bir sanatçı daha... Sahnede can verdi!
        İki kardeşe kurşun yağmuru! 10 bin TL'lik cinayet!
        İki kardeşe kurşun yağmuru! 10 bin TL'lik cinayet!
        Türkiye'de 5 bin ton altın var
        Türkiye'de 5 bin ton altın var
        Real Betis'in Amrabat için transfer planı!
        Real Betis'in Amrabat için transfer planı!
        TFF'den Berke Özer açıklaması: İzinsiz ayrıldı
        TFF'den Berke Özer açıklaması: İzinsiz ayrıldı