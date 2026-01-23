Habertürk
        Beşiktaş'ta Eyüpspor mesaisi sürüyor! - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş’ta Eyüpspor mesaisi sürüyor!

        Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Eyüpspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 23.01.2026 - 16:52 Güncelleme: 23.01.2026 - 16:52
        Beşiktaş'ta Eyüpspor mesaisi sürüyor!
        Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında deplasmanda Eyüpspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına, bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

        BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Sergen Yalçın’ın yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşuları ve pas çalışmasıyla başlayan idman, taktiksel çalışmalarla tamamlandı.

