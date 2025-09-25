57 marka ve 1500'ü aşkın ürünle dondurulmuş gıda ve konserve kategorisinde SuperFresh, donuk fırıncılıkta DFU, yağ kategorisinde ise Bizim Yağ, Teremyağ, Luna, Yayla, Sabah, Halk markalarını tüketicilerle buluşturan Besler, 8. Sürdürülebilirlik Raporu'nu yayınladı.

TSRS uyumlu ilk sürdürülebilirlik raporu yayınlandı

Sürdürülebilirlik alanındaki stratejik çalışmalarının bir parçası olarak şirket bu yıl Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları (TSRS) uyumlu ilk sürdürülebilirlik raporunu da yayınladı. Raporda öncelikli iklim riskleri, bu risklerin finansal etkileri ve bu etkileri optimize etmek adına hedef ve performans göstergelerine yer veren Besler, finansal bakış açısını sürdürülebilirlik odağında optimize etti.

REKLAM

Paydaş ve etki odaklı sürdürülebilirlik stratejisi oluşturuldu

Besler, 2024'te sürdürülebilirlik vizyonunun temellerini sağlamlaştırmak ve paydaşlarının fikirlerini çevresel, sosyal ve finansal etki bakış açısıyla süreçlere entegre etmek amacıyla 'çifte önemlilik analizi' gerçekleştirdi. Bu analiz sonucunda ortaya çıkan yüksek öncelikli konular etrafında sürdürülebilirlikle ilgili stratejik hedefler oluşturuldu. Besler, bu analiz sürecinde sürdürülebilirlik ve iklim odaklı risk ve fırsatlarını da ele alarak değer zinciri boyunca dayanıklılığını artırdı.

Gıdanın sürdürülebilir geleceği için hasattan tüketime yenilikçi projeler hayata geçirildi Gıda kaybı ve israfı, kaynakların verimli kullanımı, gıda güvenliği, sürdürülebilir ham madde tedariği gibi alanlara odaklanmaya devam eden şirket; gıdanın sürdürülebilir geleceği için yenilikçi projeleri hayata geçirdi. SuperFresh'in entegre bir iş modeli olarak kurguladığı "Topraktan Tabağa Sıfır Gıda Kaybı" projesinde hasattan tüketime israfı önlemek amacıyla yürütülen çalışmalar hız kesmeden devam etti. Sürdürülebilir tarım uygulamaları kapsamında çiftçilere düzenli eğitimler ve danışmanlık verilirken sözleşmeli tarım desteğiyle yerli üretim desteklendi. Tatlı mısır ekilen alanlarda damla sulama yönteminin yaygınlaştırılması için yürütülen teşvik çalışmalarıyla, çiftçiler 31 milyon TL'ye yakın verim artışı, yaklaşık 4,1 milyon ton su tasarrufu ve 2 milyon kWh enerji tasarrufu sağladı, 6 milyon TL'nin üzerinde finansal tasarruf elde etti. REKLAM SuperFresh'in Tarımın Kadın Yıldızları projesiyle 2024'te birlikte çalışılan kadın çiftçi oranı yüzde 30'a ulaştı. Kadın çiftçiler, finansal okuryazarlıktan ekolojik okuryazarlığa, girişimcilikten yapay zekâya kadar pek çok alanda aldıkları eğitimlerle daha donanımlı hale getirildi.