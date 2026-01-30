Best Brands Grup Enerji Yatırım halka arz oluyor: Best Brands kaç lot verecek?
Best Brands Grup Enerji Yatırım A.Ş. halka arz oluyor. 54 milyondan fazla lot dağıtmaya hazırlanan firma, halka arzdan kazanacağı fonun tamamını yeni tesislerin kurulumu ve satın alınması amacıyla kullanacak. İşte, Best Brands Grup Enerji Yatırım halka arz detayları
Best Brands Grup Enerji Yatırım halka arz olmaya hazırlanıyor. Firmanın 802 milyon TL'lik yüzde 34'lük kısmı yatırımcıların için açılacak. Toplamda 54 milyon 578 bin 570 lot dağıtacak firma, kazanacağı fonun tamamını yeni tesislerin kurulumu içni harcayacak. İşte, Best Brands Grup Enerji Yatırım halka arz detayları
BEST BRANDS GRUP ENERJİ YATIRIM HİSSE FİYATI
Firmanın hisse fiyatı 14,70 TL olarak belirlendi.
BEST BRANDS GRUP ENERJİ YATIRIM LOT MİKTARI
Şirket, 54 milyon 578 bin 570 lot dağıtımı yapacak. Olası lot miktarı tablosu henüz açıklanmadı.
BEST BRANDS GRUP ENERJİ YATIRIM FON KULLANIM YERİ
Yüzde 100 yeni tesislerin kurulumu ve satın alınması.
BEST BRANDS GRUP ENERJİ YATIRIM TALEP TOPLAMA TARİHLERİ
Best Brands'ın ne zaman talep toplayacağı henüz açıklanmadı.
BEST BRANDS GRUP ENERJİ YATIRIM HANGİ BANKALARDA VAR?
Firmanın hangi bankalar üzerinden halka arz olacağı henüz açıklanmadı.