        Haberler Bilgi Ekonomi Best Brands Grup Enerji Yatırım halka arz hisse fiyatı, lot miktarı, fon kullanım yeri, olduğu bankalar, talep toplama tarihleri

        Best Brands Grup Enerji Yatırım halka arz oluyor: Best Brands kaç lot verecek?

        Best Brands Grup Enerji Yatırım A.Ş. halka arz oluyor. 54 milyondan fazla lot dağıtmaya hazırlanan firma, halka arzdan kazanacağı fonun tamamını yeni tesislerin kurulumu ve satın alınması amacıyla kullanacak. İşte, Best Brands Grup Enerji Yatırım halka arz detayları

        Giriş: 30.01.2026 - 09:57 Güncelleme: 30.01.2026 - 09:57
        1

        Best Brands Grup Enerji Yatırım halka arz olmaya hazırlanıyor. Firmanın 802 milyon TL'lik yüzde 34'lük kısmı yatırımcıların için açılacak. Toplamda 54 milyon 578 bin 570 lot dağıtacak firma, kazanacağı fonun tamamını yeni tesislerin kurulumu içni harcayacak. İşte, Best Brands Grup Enerji Yatırım halka arz detayları

        2

        BEST BRANDS GRUP ENERJİ YATIRIM HİSSE FİYATI

        Firmanın hisse fiyatı 14,70 TL olarak belirlendi.

        3

        BEST BRANDS GRUP ENERJİ YATIRIM LOT MİKTARI

        Şirket, 54 milyon 578 bin 570 lot dağıtımı yapacak. Olası lot miktarı tablosu henüz açıklanmadı.

        4

        BEST BRANDS GRUP ENERJİ YATIRIM FON KULLANIM YERİ

        Yüzde 100 yeni tesislerin kurulumu ve satın alınması.

        5

        BEST BRANDS GRUP ENERJİ YATIRIM TALEP TOPLAMA TARİHLERİ

        Best Brands'ın ne zaman talep toplayacağı henüz açıklanmadı.

        6

        BEST BRANDS GRUP ENERJİ YATIRIM HANGİ BANKALARDA VAR?

        Firmanın hangi bankalar üzerinden halka arz olacağı henüz açıklanmadı.

        7

        BEST BRANDS GRUP ENERJİ YATIRIM DİĞER HALKA ARZ DETAYLARI

        Halka açıklık: Yüzde 34

        Halka arz büyüklüğü: 802 milyon TL

        T1-T2 bakiyesi kullanılabilir

        Haberi Hazırlayan: Başak Ergülen
