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        Haberler Magazin Beste Kökdemir'in eşi Fazlı Erdinç Çatak: Hızla gelen her şeyi hep erken kaybettimi - Magazin haberleri

        Beste Kökdemir'in eşi Fazlı Erdinç Çatak: Hızla gelen her şeyi hep erken kaybettim

        Bir süredir birlikte olduğu Fazlı Erdinç Çatak ile evlenen ve düğünün hemen ardından bebek beklediğini duyuran Beste Kökdemir'in eşi duygusal bir mesaj yayımladı; "İyi ki geldin, iyi ki yavaş yavaş sevdin beni. Çünkü ben hızla gelen her şeyi hep erken kaybettim. Hiçbir şeyi aceleye getirmek istemiyorum. Seninle geçen zamanın, her dakikasını sindirerek yaşamak istiyorum. Çünkü bu hayat, seninle güzel"

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.07.2025 - 09:27 Güncelleme: 08.07.2025 - 09:27
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        "Hızla gelen her şeyi hep erken kaybettim"
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        Beste Kökdemir, bir süredir birlikte olduğu Fazlı Erdinç Çatak ile 4 Temmuz'da nikâh masasına oturmuştu.

        Beste Kökdemir, düğünün hemen ardından ultrason görüntüsünü paylaşarak hamile olduğunu duyurmuştu.

        Beste Kökdemir'in eşi Fazlı Erdinç Çatak, sosyal medya hesabından yayımladığı duygusal bir mesajla sevgisini tekrarladı.

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        "BİRLİKTE HİÇBİR ŞEY YAPMADIĞIMIZ GÜNLERİ SEVİYORUM"

        Fazlı Erdinç Çatak, eşi için şu ifadeleri kullandı: "Karıma; biraz daha derin, biraz daha katlanılır oldu her şey. Ben o gürültülü adamdan çok uzak değilim hâlâ ama seninle sustuğum yerleri seviyorum. Seninle oturduğum masaları, içtiğin kahveyi, iştahını, birlikte hiçbir şey yapmadığımız günleri seviyorum.

        Hayat karışık olacak bazen, biliyorum ama karışıklıkta bile seni fark edebilirim; sesinden değil, sessizliğinden tanırım seni. Bir bakışından çözerim nasıl olduğunu. Ve ne olursa olsun, seninle dağılmak bile, tek başıma sağlam durmaktan daha anlamlı gelir bana. Seninle kavga etmeyi bile istiyorum zaman zaman. Çünkü barışmanın güzelliği sadece seninle yaşanıyor. Çünkü sen bir kalbi tam ortasından saransın. Bir bakışıyla odadaki her şeyi susturan... Hayat; biraz kırık, biraz tutkulu, biraz darmadağın. Görgüsüz bir kahvaltı sonrası masa örtüsü gibi belki ama senin ellerin değdiğinde her şey yerli yerinde oluyor.

        "ARTIK HİÇBİR ŞEY SIRADAN DEĞİL"

        Ben seninle yaşlanmak istemiyorum sadece, mesela ben seninle üşümek istiyorum. Her yılbaşı denize girmek, güneş ile ısınmak... Ben odunu toplasam, çakmağın sende olduğunu biliyorum. Sonra hisarda bir terasta yağmuru koklamak, birlikte ıslanmak, bir otobüsü kaçırmak, yeni açılmış bir ekmeği bölüşmek istiyorum. Buğdayın en özelini seçmek, senin için pişirmek istiyorum. Hiçbir şey sıradan değil artık çünkü yanımda sen varsın.

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        Sen benim kahramanım değilsin sadece sen benim aynı anda; yol arkadaşım, kavgam, uykum, huzurum, içimdeki uzun cümle oldun. Sen bana hayatı ağır ağır sevdiren şey oldun.

        Benim sabahım, günün içindeki sığınak anım...

        "HIZLA GELEN HER ŞEYİ HEP ERKEN KAYBETTİM"

        İyi ki geldin, iyi ki yavaş yavaş sevdin beni. Çünkü ben hızla gelen her şeyi hep erken kaybettim. Hiçbir şeyi aceleye getirmek istemiyorum. Seninle geçen zamanın, her dakikasını sindirerek yaşamak istiyorum. Çünkü bu hayat, seninle güzel."

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        #Fazlı Erdinç Çatak
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