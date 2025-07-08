Beste Kökdemir, bir süredir birlikte olduğu Fazlı Erdinç Çatak ile 4 Temmuz'da nikâh masasına oturmuştu.

Beste Kökdemir, düğünün hemen ardından ultrason görüntüsünü paylaşarak hamile olduğunu duyurmuştu.

Beste Kökdemir'in eşi Fazlı Erdinç Çatak, sosyal medya hesabından yayımladığı duygusal bir mesajla sevgisini tekrarladı.

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"BİRLİKTE HİÇBİR ŞEY YAPMADIĞIMIZ GÜNLERİ SEVİYORUM"

Fazlı Erdinç Çatak, eşi için şu ifadeleri kullandı: "Karıma; biraz daha derin, biraz daha katlanılır oldu her şey. Ben o gürültülü adamdan çok uzak değilim hâlâ ama seninle sustuğum yerleri seviyorum. Seninle oturduğum masaları, içtiğin kahveyi, iştahını, birlikte hiçbir şey yapmadığımız günleri seviyorum.

Hayat karışık olacak bazen, biliyorum ama karışıklıkta bile seni fark edebilirim; sesinden değil, sessizliğinden tanırım seni. Bir bakışından çözerim nasıl olduğunu. Ve ne olursa olsun, seninle dağılmak bile, tek başıma sağlam durmaktan daha anlamlı gelir bana. Seninle kavga etmeyi bile istiyorum zaman zaman. Çünkü barışmanın güzelliği sadece seninle yaşanıyor. Çünkü sen bir kalbi tam ortasından saransın. Bir bakışıyla odadaki her şeyi susturan... Hayat; biraz kırık, biraz tutkulu, biraz darmadağın. Görgüsüz bir kahvaltı sonrası masa örtüsü gibi belki ama senin ellerin değdiğinde her şey yerli yerinde oluyor.