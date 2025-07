Beste Kökdemir'in eşi Fazlı Erdinç Çatak: Hızla gelen her şeyi hep erken kaybettimi - Magazin haberleri

Beste Kökdemir'in eşi Fazlı Erdinç Çatak: Hızla gelen her şeyi hep erken kaybettim Bir süredir birlikte olduğu Fazlı Erdinç Çatak ile evlenen ve düğünün hemen ardından bebek beklediğini duyuran Beste Kökdemir'in eşi duygusal bir mesaj yayımladı; "İyi ki geldin, iyi ki yavaş yavaş sevdin beni. Çünkü ben hızla gelen her şeyi hep erken kaybettim. Hiçbir şeyi aceleye getirmek istemiyorum. Seninle geçen zamanın, her dakikasını sindirerek yaşamak istiyorum. Çünkü bu hayat, seninle güzel"

Giriş: 08.07.2025 - 09:27 Güncelleme: 08.07.2025 - 09:27

