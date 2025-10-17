Beste Kökdemir’den yeni hamilelik pozları
Anne olmaya hazırlanan ünlü oyuncu Beste Kökdemir, sosyal medya hesabından karnı burnunda yeni karelerini paylaştı
4 Temmuz’da Fazlı Erdinç Çatak ile dünyaevine giren oyuncu Beste Kökdemir, düğünlerinde ilk bebeklerini beklediklerini müjdelemişti.
Mutluluğunu her fırsatta sosyal medya hesabından paylaşan ünlü oyuncu, geçtiğimiz aylarda bebeğinin erkek olacağını duyurmuştu.
Doğuma sayılı günler kala heyecanı artan Beste Kökdemir, sosyal medya hesabından karnı burnunda yeni kareler paylaştı.
Ünlü oyuncu, kısa sürede takipçilerinden binlerce beğeni ve yorum aldı.
Fotoğraflar: Instagram