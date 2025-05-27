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        Haberler Gündem Güncel Beton mikseri, ortalığı savaş alanına çevirdi! | Son dakika haberleri

        Beton mikseri, ortalığı savaş alanına çevirdi!

        Erzurum'da meydana gelen bir kazada facia teğet geçti. Olayda freni boşalan bir beton mikseri park halindeki onlarca araca çarptı. Kaza sonrası ortalık savaş alanına döndü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.05.2025 - 09:52 Güncelleme: 27.05.2025 - 10:40
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        Beton mikseri, savaş alanına çevirdi!
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        Erzurum'un Yakutiye ilçesinde park halinde bulunan 8 araca çarpan beton mikserinin sürücüsü ağır yaralandı.

        AA'da yer alan habere göre sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen beton mikseri, park halindeki 8 araca çarptıktan sonra yoldan çıkarak inşaat alanına devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada ağır yaralanan mikser sürücüsü, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        Araçların kullanılamaz hale geldiği kaza nedeniyle cadde bir süre trafiğe kapatıldı. Kazayı gören vatandaşlardan Lokman Toptaş, AA muhabirine, mikserin park halindeki araçlara çarptıktan sonra inşaat alanına düştüğünü belirterek, "Mikser şoförü yaralıydı, ambulans çağırdık." dedi.

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        İnşaatta demirci olarak çalışan Behlül Kocaağa ise kazada park halindeki aracının kullanılamaz hale geldiğini vurgulayarak, "Bir ses duyduk, aşağı baktığımızda, mikser arabaların üzerinden durmadan son sürat gidiyordu. En son inşaatın içine girdi durdu. Kıyamet koptu sandık, bütün arabaları ezdi geçti." diye konuştu.

        Fotoğraflar: İHA

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        #Erzurum
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