Son yıllarda sıklıkla tercih edilmeye başlayan beyaz çay, antioksidan özelliğinden kalp sağlığını korumaya kadar pek çok fayda sağlıyor.

BEYAZ ÇAY NEDİR?

Beyaz çay, Camellia sinensis bitkisinin en genç yaprak ve tomurcuklarından elde edilen bir çay türüdür. Diğer çaylardan farklı olarak, en az işlem gören çaydır ve bu nedenle besin değerleri büyük oranda korunur. Hafif ve narin bir tada sahiptir. Demlediğinde soluk sarı bir renk alır. Beyaz çay olarak adlandırılmasının sebebi de tomurcuklarından ve yapısında bulunan beyazımsı tüylerinden kaynaklanır.

UYARI: Hamileler, kronik rahatsızlığı olanlar ve alerjik riski taşıyan kişilerin öncelikle uzman bir hekime danışması tavsiye edilir.

BEYAZ ÇAYIN BESİN DEĞERİ

Beyaz çay, vücudun ihtiyaç duyduğu yağ ve proteini barındırmasa da polifenoller, flavonoidler gibi antioksidanlar içerdiğinden sağlığa birçok faydası bulunur. Diğer çaylara oranla işlenme süresi kısa olduğundan daha fazla antioksidan içerir.

Bir fincan demlenmiş beyaz çay içerisinde şu besin değerleri yer alır:

REKLAM - Kalori: 0- Sodyum 60 mg- Protein: 0 gr- Yağ: 0 gr- Karbonhidratlar: 0 gr- Şeker: 0 gr BEYAZ ÇAY ZAYIFLATIR MI? Beyaz çayın zayıflama sürecine katkıda bulunabileceği düşünülmektedir, ancak bu konuda kesin ve bilimsel kanıtlar sınırlıdır. Beyaz çayın zayıflamaya katkıları şunlar olabilir: - Düşük kalori içeriği: Beyaz çay, düşük kalorili bir içecektir. Diğer şekerli içeceklerin yerine tercih edildiğinde, kilo kontrolüne yardımcı olabilir.- Metabolizma hızını artırabilir: Bazı araştırmalar, beyaz çayın vücuttaki yağ yakımını destekleyerek metabolizma hızını artırabileceğini öne sürmektedir. Bu da kilo kaybına katkıda bulunabilir.- İçerdiği kafein etkisi: Beyaz çay, doğal olarak kafein içerir. Kafeinin, metabolizma hızını artırdığı ve yağ oksidasyonunu teşvik ettiği düşünülür. Bu sayede kilo verme sürecine olumlu katkı yapabilir. REKLAM BEYAZ ÇAYIN FAYDALARI NELERDİR? 1. CİLT SAĞLIĞI Antioksidanlar, cildi serbest radikallerin neden olduğu hasara karşı koruyarak yaşlanma belirtilerini azaltabilir. Beyaz çay, cildin elastikiyetini artırarak daha genç ve sağlıklı bir görünüm sağlar. Ayrıca iltihap karşıtı özellikleri, akne ve kızarıklık gibi cilt sorunlarını yatıştırabilir. Cilt sağlığı üzerinde olumlu etkileri nedeniyle birçok cilt bakım ürününde beyaz çay özlerine rastlanır.

2. KİLO KONTROLÜNE YARDIMCI OLUR Beyaz çay, metabolizmayı hızlandırarak kilo kontrolünü destekleyebilir. İçeriğindeki kateşinler, yağ hücrelerinin oluşumunu baskılar ve mevcut yağların parçalanmasını kolaylaştırır. Düşük kalorili bir içecek olması, diyet sürecinde tercih edilmesini sağlar. Özellikle yatmadan önce beyaz çay içmek, sindirimi kolaylaştırarak vücuda hafiflik hissi verebilir. 3. BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ GÜÇLENDİRMESİ Beyaz çay, bağışıklık sistemini destekleyen polifenoller ve flavonoidler açısından oldukça zengindir. Bu bileşenler, vücudu enfeksiyonlara karşı korur ve hastalık riskini azaltır. Düzenli beyaz çay tüketimi, vücudun savunma mekanizmasını güçlendirerek soğuk algınlığı ve grip gibi hastalıklarla mücadelede yardımcı olabilir. REKLAM 4. KANSER RİSKİNİ AZALTIR Beyaz çayın içerdiği polifenoller, hücre hasarını önleyerek kanser riskini azaltabilir. Özellikle kolon, prostat ve meme kanseri gibi türler üzerinde koruyucu etkileri olduğu düşünülmektedir. Antioksidanlar, hücre yenilenmesini destekler ve kanserojen maddelerin etkilerini azaltabilir. 5. KALP HASTALIKLARI RİSKİNİ AZALTIR Beyaz çay, güçlü antioksidan içeriği sayesinde damar sağlığını koruyarak kalp hastalıkları riskini azaltabilir. İçeriğindeki kateşinler, kötü kolesterol (LDL) seviyesini düşürmeye yardımcı olurken, damar sertliği ve tansiyon gibi sorunları önleyebilir. Düzenli tüketim, kalp-damar sisteminin genel işlevini destekler.

6. TOKSİNLERİ ATMAYA YARDIMCI OLUR Beyaz çay, antiseptik ve antioksidan özellikleri sayesinden cildi serbest radikallere karşı korur ve hücresel hasarı önler. Düzenli olarak günce iki kez tüketilen beyaz çay, cilt üzerinde birikebilecek ve akneye sebep olacak toksinleri dışarı atar. REKLAM 7. ANTİOKSİDAN BAKIMINDAN ZENGİN Beyaz çay, serbest radikallerle savaşan antioksidanlar bakımından zengindir. Bu antioksidanlar, hücrelerin oksidatif stresten kaynaklanan hasarını azaltabilir ve hücre yaşlanmasını yavaşlatabilir. BEYAZ ÇAY TÜKETMESİ RİSKLİ OLAN GRUPLAR 1. MİDE RAHATSIZLIĞI OLANLAR Gastrit, ülser veya reflü gibi sorunlar yaşayan bireyler, beyaz çayın asidik etkisi nedeniyle mide yanması veya ağrı hissedebilir. Bu durumlarda beyaz çay tüketimi sınırlanmalı veya tamamen bırakılmalıdır. 2. KAFEİNE KARŞI HASSASİYETİ OLANLAR Kafeine karşı hassasiyeti olan kişilerde beyaz çay, uykusuzluk, sinirlilik, baş ağrısı veya kalp çarpıntısı gibi yan etkilere neden olabilir. Özellikle yatmadan önce tüketildiğinde bu etkiler daha belirgin hale gelebilir. REKLAM 3. TANSİYON DÜŞÜRÜCÜ İLAÇ KULLANANLAR Beyaz çay, kanın pıhtılaşmasını etkileyebilir ve tansiyon düşürücü ilaçların etkisini artırabilir. 4. DEMİR EKSİKLİĞİ OLANLAR Beyaz çayda bulunan tanenler, demirin emilimini azaltabilir. Özellikle demir eksikliği anemisi olan bireylerin, beyaz çayı yemeklerden hemen önce veya sonra tüketmekten kaçınması önerilir.

5. HAMİLELER VE EMZİREN KADINLAR Beyaz çay düşük kafein içerir, ancak yine de aşırı tüketimi önerilmez. Kafein, plasenta yoluyla bebeğe geçebilir veya sütle emzirme sırasında bebeğe aktarılabilir, bu da bebeğin sinir sistemi üzerinde olumsuz etkiler yaratabilir. BEYAZ ÇAY DEMLEMENİN PÜF NOKTALARI NELERDİR? - Su kaynatma: Kaliteli bir beyaz çay deneyimi için, yüksek kaliteli içme suyu kullanın ve suyu kaynatın. Su, yaklaşık 80-85°C (176-185°F) sıcaklığında olmalıdır. Sıcaklığı ölçmek için bir su termometresi kullanabilir veya kaynama noktasına yaklaştığında suyu kaynattıktan sonra birkaç dakika bekleyerek sıcaklığın düşmesini sağlayabilirsiniz. REKLAM - Çay yapraklarını hazırlama: İdeal olarak, beyaz çay için büyük ve taze yaprakları tercih edin. Yaprakları ezmek veya ufalamak yerine, yaprakları mümkün olduğunca bütün bırakmaya çalışın. Bir fincan için yaklaşık 1 çay kaşığı beyaz çay yaprağı yeterli olacaktır. - Demleme süresi: Beyaz çay, diğer çay türlerine göre daha kısa sürede demlenir. Yaprakları kaynar suya ekledikten sonra demleme süresi yaklaşık 2-3 dakika olmalıdır. Demleme süresini çok uzun tutmaktan kaçının, çünkü bu çayın acı bir tat almasına neden olabilir.