Güneşli gün sayısının en fazla olduğu kentlerin başında gelen Şanlıurfa'da yaşayan albino Yusuf ve Elif Çelenk kardeşler, güneşli havada oynamanın hasretini çekiyor.
Merkez Eyyübiye ilçesinin Yakubiye Mahallesi'nde yaşayan Ahmet (32) ile Ayşe Çelenk (28) çiftinin "beyaz melekler" olarak anılan albino çocukları Yusuf (7) ve Elif (4),doğdukları günden beri güneşe hasret yaşıyor.
Türkiye'nin en sıcak illerinin başında gelen Şanlıurfa'da hayatlarını sürdürdükleri için rahatça dışarıda gezemeyen ve parklarda oynayamayan kardeşler, ileri yaşlarda cilt kanseri başta olmak üzere sağlık sorunlarıyla karşılaşmamak amacıyla hayatlarının büyük bölümünü kapalı alanlarda geçiriyor.
Baba Ahmet Çelenk, 5 çocuğu bulunduğunu, Yusuf ve Elif dışındakilerin herhangi bir rahatsızlığı bulunmadığını söyledi. Günübirlik işlerde çalıştığı için maddi sıkıntı yaşadığını aktaran Çelenk, buna rağmen evlatlarına en iyi şekilde bakmak amacıyla çabaladığını ifade etti.
Çelenk, iki çocuğunun albinizmli doğmasına şaşırdıklarını vurgulayarak, "Diğer çocuklarımın bir sıkıntısı yok. Fakat bu iki çocuğum albinizmli doğdu, çok şaşırdık. Çocuklarımız hastalığı nedeniyle dışarı çıkamıyor. Hep kapalı alanlarda yaşıyorlar.
Hava bulutlu olduğu zaman dışarı çıkabiliyorlar. Malum burası çok sıcak, çocuklarım dayanamıyor. İlerleyen yaşlarında cilt kanseri olma olasılıkları çok yüksek. Bunun önüne geçmek için çok dikkatli davranıyoruz" dedi.
Çocuklarının güneşli havada oynamayı hayal ettiğini aktaran Çelenk, Yusuf ve Elif'in bazı zamanlar kısa süreliğine de olsa güneşe çıktıklarını ancak rahatsızlıkları nedeniyle gözlerini açamadıklarını anlattı.
"İNŞALLAH BİZ DE BİR GÜN GÜNEŞLİ HAVADA OYNARIZ"
Maddi imkansızlar nedeniyle çocuklarının birçok ihtiyacını karşılayamadığını belirten Çelenk, şöyle konuştu: "Sabit bir işim yok, serbest işlerde çalışıyorum. Çoğu zaman iş olmuyor. Maddi sıkıntı yaşıyorum. Çocuklar için evde bakım ücreti alıyoruz. Onunla da evimin kirasını veriyorum, kalanını da çocuklarıma harcıyorum.
Maddi durumumuz iyi olmadığı için diğer çocuklarım da okula gitmiyor. Yusuf ile Elif doğuştan rahatsız ve gözleri iyi görmüyor. Güneşe çıktılarında ciltleri kızarıyor. Şanlıurfa çok sıcak olduğu için dışarı çıkamıyorlar ve sıcağa dayanamıyorlar.
Hep içerideler, vantilatörle rahatlıyorlar. Yazın sokağı görmüyorlar. Çocuklarımın ileride nasıl olacağını bilmiyorum. Onlara daha iyi bir gelecek hazırlamak için yardım bekliyorum. Yusuf ileride polis, Elif de hemşire olmak istediğini söylüyor. İnşallah istedikleri olur."
Çok az Türkçe bilen Yusuf Çelenk de hastalığı nedeniyle kardeşleriyle sokakta oynayamadığını söyledi. Polisleri çok sevdiğini anlatan Çelenk, "Güneşli havada dışarı çıkamıyorum.
Gözlerim çok yanıyor, iyi de görmüyor. Kardeşlerim dışarıda oynarken ben ve Elif çıkamıyoruz. İnşallah biz de bir gün güneşli havada oynarız. İleri de polis olmak istiyorum" ifadelerini kullandı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.