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Maddi durumumuz iyi olmadığı için diğer çocuklarım da okula gitmiyor. Yusuf ile Elif doğuştan rahatsız ve gözleri iyi görmüyor. Güneşe çıktılarında ciltleri kızarıyor. Şanlıurfa çok sıcak olduğu için dışarı çıkamıyorlar ve sıcağa dayanamıyorlar.