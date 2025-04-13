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        Haberler Dünya Beyaz Saray'da Obama'nın portresinin yerine Trump'a suikast girişimini tasvir eden tablo asıldı | Dış Haberler

        Beyaz Saray'da Obama'nın portresinin yerine Trump'a suikast girişimini tasvir eden tablo asıldı

        Beyaz Saray'a eski ABD Başkanı Obama'nın portresinin yerine ABD Başkanı Trump'ın seçim kampanyası sürecinde uğradığı suikast girişimini tasvir eden tablo asıldı

        Kaynak
        AA / Habertürk
        Giriş: 13.04.2025 - 10:20 Güncelleme: 13.04.2025 - 10:20
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        Beyaz Saray'da Trump'a suikast girişimini tasvir eden tablo
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        ABD'de Beyaz Saray'da bulunan eski Başkan Barack Obama'nın resmi portrelerinden birinin yerine Başkan Donald Trump'a düzenlenen suikast girişimini tasvir eden tablo asıldı.

        Beyaz Saray'ın resmi sosyal medya hesabından, Trump'a yönelik suikast girişimini tasvir eden tablonun görüntüleri paylaşıldı.

        Paylaşımda, "Beyaz Saray'da yeni sanat eserleri var." ifadesi kullanıldı.

        Yeni tablo, eski Başkan Obama'nın resmi portrelerinden birinin yerine asılırken, Obama portresinin Beyaz Saray'da başka bir bölüme taşındığı belirtildi.

        Yeni asılan tabloda, Trump'ın 13 Temmuz 2024'te suikast girişiminin hemen ardından yumruğunu havaya kaldırdığı an tasvir ediliyor.

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