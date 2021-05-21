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Beyaz Saray'ın ikinci ziyaretçisi Güney Kore lideri Moon Jae-in

Biden’ın Beyaz Saray’da ağırladığı ilk isim Japonya Başbakanı Yoshihide Suga’dan sonra ikinci ağırlayacağı isim Güney Kore lideri Moon Jae-in olacak.

Beyaz Saray'ın ikinci ziyaretçisi Güney Kore lideri Moon Jae-in
Beyaz Saray’da Biden-Moon zirvesi
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Reuters

Ev sahipliğini ABD’nin yaptığı görüşmede Biden’ın Beyaz Saray’da ağırlayacağı ikinci dünya lideri olan Güney Kore lideri Moon, Washington hattının Çin karşısında önemli bir müttefiki.

Beyaz Saray’ın ilk ağırladığı isim Japonya Başbakanı Yoshihide Suga’yı ziyaretinde de Pekin’e karşı bir cephe sinyalini vardı.

Gerçekleşecek görüşmede müttefikler, Kuzey Kore nükleer sorunu, bölgesel güvenlik, yüksek teknoloji konusunda iş birliği, iklim değişikliği ve Covid-19 pandemisiyle mücadeleyi ele alınacak.

İKLİM TAAHÜTLERİ

Biden yönetimi ise Seul’dan Paris Anlaşması kapsamında karbon emisyonlarını 2030’a kadar yüzde 24,4 azaltmayı hedefleyen iklim taahhütleri yerine getirmesi bekleniyor. ABD İklim Politikası Yetkilisi John Kerry, Seul’un bu hedefini ikiye katlaması için baskı uyguluyor.

AŞI TEDARİKİ

Pandemi nedeniyle aşı tedarikinde sorunlar yaşayan Güney Kore lideri Moon, ABD ile Covid-19 aşı tedariki konusunda anlaşmayı planlıyor. Zirvede ABD, Güney Kore’nin biyoteknolojik üretim kapasitesinden yararlanmak şartıyla bir aşı ortaklığı sözü vereceği konuşuluyor.

İki lider, küresel aşı üretiminde ortaklaşa adımlarını hayata geçirilebileceğine dikkat çekerken Biden'ın Asya politika koordinatörü Kurt Campbell, zirve sonuçlarının "tedarik zinciri güvenliğini ele alma ve ileri teknoloji konusunda kamu ve özel işbirliğini geliştirme ile ilgili somut ortaklıkları" içereceğini söyledi.

PYONGYANG’I NÜKLEER SİLAHLARDAN VAZGEÇİRME

Güney Kore lideri Moon, Kuzey Kore ile ilişkilerde zeytin dalı hareketini başlatmış, Güney Kore lideri kalan görev sürecini barışı inşa etmek için kullanacağını ve bunun son fırsat olduğunu söylemişti.

Güney Kore Devlet Başkanı, ABD’yi Kuzey Kore ile ilişkilerde aracı konum üstlenmesini istiyor. Biden yönetimi Güney Kore’nin önemsediği konuyu henüz gündeminin merkezine almadı.

ABD konuyla ilgi olarak Kuzey Kore ile nükleer silahların teslimi konusunda pratik bir diplomasi hattının işletilmesini vurguluyor.

ORTAK GİRİŞİM

Perşembe günü Ford Motor ve Güney Koreli batarya üretici şirket SK Innovation ortak bir elektrikli otomobil için Kuzey Amerika’da bir girişim kuracaklarını açıkladı.

Yine Güney Kore merkezli şirket Samsung bu yılın üçüncü çeyreğinde 17 milyar dolarlık ABD çip fabrikası inşaatına başlayacağını belirtmişti.

İki lider 17.00’da ortak bir basın toplantısı yapacak. Moon görev süresi dolmadan Kuzey Kore ile barışçıl diplomasi hatlarını pekiştirmenin yollarını ABD’nin de desteğini alarak hayata geçirmeyi planlıyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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