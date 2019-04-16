Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre, Poll Production organizasyonu Vakıfbank sponsorluğunda gerçekleşen Beyaz Show, ikinci gününde de Haliç Kongre Merkezi’ni hınca hınç doldurdu. Hakan Altun, Oğuzhan Koç, Simge Sağın, İrem Sak ve İbrahim Büyükak’ın konuk olduğu geceye düetler damgasını vurdu. Hakan Altun, bir hayranı ile ’Gönül Yarası’ şarkısında düet yaparken; ‘Ele Güne Karşı’ ve ‘Arap Saçı’ şarkısını Beyazıt Öztürk tüm konukları ile birlikte seslendirdi.
Küçük hayranlarının selfie isteğini kırmayarak sahneye davet eden ekip, hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmedi. Fotoğraf için telefonu eline alan Altun’a, İbrahim Büyükak, "Hakan ağabey telefonun başında bu sefer selfieyi bekliyor" diyerek gecenin esprisini yaptı.
CANLI YAYINDA ŞAKALADILAR
Şarkı aralarında konukları ile sohbet eden Beyazıt Öztürk, "Telefonun başında beklediğiniz biri oldu mu?" sorusuna İrem Sak ‘Kapısında bekledim’, Hakan Altun ise ‘Havuzu çiçeklerle doldurdum’ diye cevap verdi.
Gecenin bir kısmını YouTube kanalından canlı yayınlayan ünlü şovmen, konukları ile izleyicilere küçük bir şaka hazırladı. Bağlantının yapıldığı an hareketsiz kalarak, bağlantı donmuş izlenimi yaratmaları renkli anlara sahne oldu.
SÜRPRİZ EVLİLİK TEKLİFİ
Beyazıt Öztürk, programın sonuna doğru sevgilisine evlilik teklifi yapmak isteyen bir genci sahneye çıkardı. Hakan Altun, Oğuzhan Koç, İbrahim Büyükak ve Beyazıt Öztürk erkek tarafı olarak, Simge Sağın ve İrem Sak’tan kızı istedi. Esprili evlilik teklifi merasimi Altun’un ‘Teklif Ediyorum’ şarkısı ile son buldu.
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