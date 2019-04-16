Beyaz Show'da renkli anlar

Beyaz Show, ikinci gününde de Haliç Kongre Merkezi’ni hınca hınç doldurdu. Hakan Altun, Oğuzhan Koç, Simge Sağın, İrem Sak ve İbrahim Büyükak’ın konuk olduğu geceye düetler damgasını vurdu. Beyazıt Öztürk, programın sonuna doğru sevgilisine evlilik teklifi yapmak isteyen bir genci sahneye çıkardı. Hakan Altun, Oğuzhan Koç, İbrahim Büyükak ve Beyazıt Öztürk erkek tarafı olarak, Simge Sağın ve İrem Sak’tan kızı istedi. Esprili evlilik teklifi merasimi Altun’un ‘Teklif Ediyorum’ şarkısı ile son buldu