Beyaz Show ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak?
Türk televizyon tarihinin sevilen programlarından biri olan Beyaz Show, uzun bir aranın ardından yeniden ekranlara dönüyor. Beyazıt Öztürk'ün paylaştığı sürpriz mesaj ve yayınlanan fragman ile birlikte programın yeni bölümlerle izleyici karşısına çıkacağı netlik kazanırken, yayın tarihi ve kanalı da merak edilmeye başlandı. İşte detaylar...
Cuma akşamlarının programı Beyaz Show, yıllar sonra yeniden izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Beyazıt Öztürk’ün dikkat çeken paylaşımı ve fragman sonrası, programın hangi kanalda yayınlanacağı ve yeni sezonun ne zaman başlayacağı gündemin en çok araştırılan başlıkları arasında yer aldı. İşte merak edilenler...
BEYAZ SHOW EKRANLARA GERİ Mİ DÖNÜYOR?
Kanal D ekranlarında görülen Beyaz Show fragmanı seyircinin ilgisini çekti. Uzun bir aranın ardından Beyazıt Öztürk'ün efsane programı Beyaz Show yeniden izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor.
BEYAZ SHOW NE ZAMAN BAŞLAYACAK, YAYIN TARİHİ AÇIKLANDI MI?
Sevilen talk show, yeni bölümleriyle Kanal D ekranlarında izleyici karşısına çıkacak. Yayın tarihi henüz açıklanmadı.