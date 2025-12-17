Cuma akşamlarının programı Beyaz Show, yıllar sonra yeniden izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Beyazıt Öztürk’ün dikkat çeken paylaşımı ve fragman sonrası, programın hangi kanalda yayınlanacağı ve yeni sezonun ne zaman başlayacağı gündemin en çok araştırılan başlıkları arasında yer aldı. İşte merak edilenler...