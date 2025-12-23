Beyazıt Öztürk'ün sunumuyla Beyaz'la Joker yarışması ne zaman başlıyor, hangi kanalda yayınlanacak?
BEYAZIT ÖZTÜRK "BEYAZ'LA JOKER" YARIŞMASI İLE EKRANLARA GERİ DÖNÜYOR
Türk televizyonunun ünlü şovmeni Beyazıt Öztürk, uzun bir aranın ardından Beyaz'la Joker yarışması ile ekranlara geri dönüyor.
Öztürk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 'Size bir sürprizim var' notunu yazarak Beyaz'la Joker yarışma programını sunacağını duyurdu.
BEYAZ'LA JOKER HANGİ KANALDA, NE ZAMAN YAYINLANACAK?
Beyazıt Öztürk'ün sunumuyla gerçekleşecek Beyaz'la Joker yarışma programı Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşacak. Yayın tarihi ise henüz açıklanmadı.
BEYAZ'LA JOKER YARIŞMA KONSEPTİ
Beyazıt Öztürk'ün sunacağı Beyaz'la Joker yarışmasında her bölüm iki yarışmacı yarışacak.
Her yarışmacı, 3 milyon TL’lik büyük ödüle ulaşmak için genel kültürlerini ve bilgi seviyelerini ölçecek soruları yanıtlayacak. Yarışmacılar soruları yanlış cevaplasa dahi elenme olmayacak.