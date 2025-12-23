Habertürk
        Haberler Bilgi Magazin Beyazıt Öztürk Beyaz'la Joker yarışması ile ekranlara geri dönüyor: Beyaz'la Joker ne zaman başlayacak, hangi kanalda yayınlanacak, yarışma konsepti ne?

        Beyazıt Öztürk'ün sunumuyla Beyaz'la Joker yarışması ne zaman başlıyor, hangi kanalda yayınlanacak?

        Ünlü şovmen Beyazıt Öztürk, uzun bir aradan sonra Beyaz'la Joker yarışmasıyla ekranlara geri dönüyor. Beyazıt Öztürk sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 'Size bir sürprizim var' yazarak Beyaz'la Joker adlı yarışma programını sunacağını duyurdu. Peki Beyaz'la Joker ne zaman başlayacak, hangi kanalda yayınlanacak? İşte tüm detaylar haberimizde...

        Giriş: 23.12.2025 - 16:40 Güncelleme: 23.12.2025 - 16:40
        Ünlü şovmen Beyazıt Öztürk, uzun süre sonra Beyaz'la Joker adlı yarışma ile ekranlara geri dönüyor. Öztürk’ün sunumuyla iki yarışmacının 3 milyon TL’lik ödül için yarışacağı programın ne zaman başlayacağı izleyiciler tarafından merak ediliyor. Peki Beyaz'la Joker ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak? İşte tüm ayrıntılar...

        2

        BEYAZIT ÖZTÜRK "BEYAZ'LA JOKER" YARIŞMASI İLE EKRANLARA GERİ DÖNÜYOR

        Türk televizyonunun ünlü şovmeni Beyazıt Öztürk, uzun bir aranın ardından Beyaz'la Joker yarışması ile ekranlara geri dönüyor.

        Öztürk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 'Size bir sürprizim var' notunu yazarak Beyaz'la Joker yarışma programını sunacağını duyurdu.

        3

        BEYAZ'LA JOKER HANGİ KANALDA, NE ZAMAN YAYINLANACAK?

        Beyazıt Öztürk'ün sunumuyla gerçekleşecek Beyaz'la Joker yarışma programı Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşacak. Yayın tarihi ise henüz açıklanmadı.

        4

        BEYAZ'LA JOKER YARIŞMA KONSEPTİ

        Beyazıt Öztürk'ün sunacağı Beyaz'la Joker yarışmasında her bölüm iki yarışmacı yarışacak.

        Her yarışmacı, 3 milyon TL’lik büyük ödüle ulaşmak için genel kültürlerini ve bilgi seviyelerini ölçecek soruları yanıtlayacak. Yarışmacılar soruları yanlış cevaplasa dahi elenme olmayacak.

        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
