Ünlü şovmen Beyazıt Öztürk, uzun süre sonra Beyaz'la Joker adlı yarışma ile ekranlara geri dönüyor. Öztürk’ün sunumuyla iki yarışmacının 3 milyon TL’lik ödül için yarışacağı programın ne zaman başlayacağı izleyiciler tarafından merak ediliyor. Peki Beyaz'la Joker ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak? İşte tüm ayrıntılar...