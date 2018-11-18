Beyazıt Öztürk takdir topladı

Beyazıt Öztürk, geçtiğimiz gün bir alışveriş merkezinde objektiflere takıldı. Yemek sırasında kendisini bekleyen gazetecileri fark eden şovmen, basın mensuplarını masasına davet etti. Davetine teşekkür eden gazetecilere, "O zaman ben yanınıza geleyim, sizi çok bekletirim. Benim yüzümden beklemeyin" diyerek poz verdikten sonra yemeğine geri döndü. Beyazıt Öztürk, bu alçak gönüllü davranışı nedeniyle takdir topladı