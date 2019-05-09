Habertürk'ten Nihat Uludağ'ın haberine göre, Fatih Beyazıt’ta 21 Mart 2019 günü saat 10.00 sıralarında meydana gelen olayda, duraktan hareket eden otobüs kontrolden çıkarak yayalar ve otomobillere çarparak durdu. Olay sonrası otobüs şoförü gözaltına alınırken, kaldırımda yürüyen 3 kişi yaralanmıştı.

YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Özel halk otobüsü kazasıyla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı. Kamera kaydına göre, otobüs duraktan aniden hareket ediyor. Daha sonra sağa doğru manevra yaparak yaya kaldırımına doğru ilerliyor. Kontrolden çıkan özel halk otobüsü önüne çıkan yaya ve araçlara çarparak duruyor.

ÖĞRETİM GÖREVLİSİNİN İKİ BACAĞI KESİLDİ

Kazada yaralanan öğretim görevlisi Mine Sarsağ Gümüş’ün 45 gün süren tedavisinin ardından iki bacağı kesilmişti.