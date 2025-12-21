Habertürk
        Beyin kanseriyle mücadele eden Michael Bolton'ın son durumu

        Beyin kanseriyle mücadele eden Michael Bolton'ın son durumu

        İki yıl önce beyin kanseri teşhisi konulan Michael Bolton'ın tedavide geldiği son noktayı, kızları anlattı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.12.2025 - 12:08 Güncelleme: 21.12.2025 - 12:08
        Beyin kanseriyle mücadele ediyor
        Dünyaca ünlü şarkıcı ve söz yazarı Michael Bolton, bir süredir beyin kanseriyle mücadele ediyor. Sanatçının kızları, Bolton'ın sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

        72 yaşındaki sanatçıya, iki yıl önce agresif bir beyin kanseri teşhisi konmuştu. Kızları; Isa ile Taryn, babalarının iki ameliyat ve çok sayıda tedaviden sonra, tümörden kurtulmak için geçirdiği bir yıldan fazla sürenin ardından mevcut durumunu anlattı.

        50 yaşındaki Isa ve 46 yaşındaki Taryn, 48 yaşındaki kız kardeşleri Holly ile birlikte babalarına bakıyor.

        Isa; "Babamızın yolculuğunu takip eden herkese, moralinin çok iyi ve sağlığının çok iyi olduğunu bildirmekten gurur ve mutluluk duyuyoruz" dedi. Bolton'ın kızı; "Birçok zorlukla karşılaşıyoruz, harika günlerimiz de oluyor, zor günlerimiz de; ama genel olarak babam çok güçlü. Hareket kabiliyeti ve bilişsel yetenekleri harika" diye ekledi.

        Grammy ödüllü sanatçı, bu yılın başlarında kanserle mücadelesi hakkında sessizliğini bozmuş ve 2023'ün sonlarında teşhis aldığını açıklamıştı.

        YouTube'da yayınlanan röportajda Isa ile Taryn kardeşler, babalarına bakma ve destekleme sorumluluklarını paylaşmak için her bir kardeşin farklı bir bakım rolü üstlendiğini anlattı. Ayrıca aile olarak, günlük olarak halledilmesi gereken çeşitli iş ve profesyonel konuları birlikte yönetmeye çalıştıklarını belirtti.

        İki kız kardeş, Isa'nın; "Benzersiz bir deneyim" olarak nitelendirdiği bakım verme yorgunluğu yaşadıklarını itiraf etti. "Harika günlerimiz de oluyor, zor günlerimiz de" diyen Isa; "Bazen baskı, yük çok bunaltıcı oluyor" ifadesini kullandı.

        "Muhtemelen iki yılda onunla yediğimiz yemek sayısı, 50 yıllık hayatımız boyunca yediğimizden daha fazla" itirafında bulunan Isa; "Tüm yemeklerini çocuklarından biriyle veya birden fazla çocuğu ve torunuyla birlikte yiyor" dedi.

        Michael Bolton'ın, 1975 - 1990 arasında evli kaldığı eski eşi Maureen McGuire'den üç kızı var.

        Bu yılın başlarında Bolton ve kızları, şarkıcının, hafıza kaybı, koltuğundan düşme ve rastgele baş ağrıları gibi semptomlar yaşadığını ve bunun üzerine 2023'ün sonlarında profesyonel tıbbi yardım aradığını açıklamıştı. Aynı yılın aralık ayında teşhis konulduktan sonra, beyin tümörünün alınması için Bolton, acil beyin ameliyatı geçirmek zorunda kalmıştı.

