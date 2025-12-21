Beyin kanseriyle mücadele eden Michael Bolton'ın son durumu

Dünyaca ünlü şarkıcı ve söz yazarı Michael Bolton, bir süredir beyin kanseriyle mücadele ediyor. Sanatçının kızları, Bolton'ın sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

72 yaşındaki sanatçıya, iki yıl önce agresif bir beyin kanseri teşhisi konmuştu. Kızları; Isa ile Taryn, babalarının iki ameliyat ve çok sayıda tedaviden sonra, tümörden kurtulmak için geçirdiği bir yıldan fazla sürenin ardından mevcut durumunu anlattı.

50 yaşındaki Isa ve 46 yaşındaki Taryn, 48 yaşındaki kız kardeşleri Holly ile birlikte babalarına bakıyor.

Isa; "Babamızın yolculuğunu takip eden herkese, moralinin çok iyi ve sağlığının çok iyi olduğunu bildirmekten gurur ve mutluluk duyuyoruz" dedi. Bolton'ın kızı; "Birçok zorlukla karşılaşıyoruz, harika günlerimiz de oluyor, zor günlerimiz de; ama genel olarak babam çok güçlü. Hareket kabiliyeti ve bilişsel yetenekleri harika" diye ekledi.

Grammy ödüllü sanatçı, bu yılın başlarında kanserle mücadelesi hakkında sessizliğini bozmuş ve 2023'ün sonlarında teşhis aldığını açıklamıştı.