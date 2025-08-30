Habertürk
        Beykoz Çayır Festivali'nde elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti | Son dakika haberleri

        Beykoz Çayır Festivali'nde elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti

        Beykoz Çayır Festivali'nde, dondurma standında çalışan İbrahim Burgaz(18) elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.08.2025 - 21:56 Güncelleme: 30.08.2025 - 21:56
        Festival 'ölüm' nedeniyle iptal edildi
        Kaza saat 19.00 sıralarında Beykoz Ortaçeşme Mahallesi, Çayır Caddesi'ndeki etkinlik alanında meydana geldi.

        Beykoz Çayır Festivali'nde, yakınına ait dondurma standında çalışan İbrahim Burgaz, elektrik akımına kapıldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Burgaz, Beykoz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Olayın ardından dondurma tezgahının sahibi gözaltına alınarak Paşabahçe Polis Merkezi'ne götürüldü. Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Festival kapsamında akşam düzenlenmesi planlanan Kubat konseri ise, olay nedeniyle iptal edildi.

