Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündemİstanbul
ABONE OL

Beykoz'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 300 kök Hint keneviri ele geçirildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Narko Timler, yapılan fiziki ve teknik takip sonucu Beykoz Elmalı Mahallesi’nde lüks bir sitedeki apartmanın bodrum katında uyuşturucu madde üretimi için Hint keneviri bitkisi yetiştirildiğini tespit etti

Beykoz'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 300 kök Hint keneviri ele geçirildi

Tespit edilen adrese düzenlenen operasyonda 3 odalı bodrum katının özel malzemeler, ısı ve havalandırma sistemleri kullanılarak seraya çevrildiği, burada Hint keneviri yetiştirildiği belirlendi.

Serayı kuran kişinin aynı binada üst katta oturduğu ancak operasyon sırasında evinde bulunmadığı öğrenildi. Şüphelinin evinde yapılan aramada ruhsatsız bir tabanca ele geçirildi.

Ele geçirilen 300 kök Hint kenevirine imha edilmek üzere el konulurken, bir belediyede zabıta memuru olduğu öğrenilen şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Diyarbakır'da makas atan otomobil kazaya neden oldu: 2 ölü, 5 yaralı
GÜNDEMDiyarbakır'da makas atma faciası!
Eğlence mekanları ne zaman açılacak 2021? 1 Haziran'da bar, gece kulüpleri, eğlence mekanları açılacak mı?
GÜNDEMEğlence mekanları ne zaman açılacak mı?
Terk edilen araçtan 3 kilogram uyuşturucu çıktı
GÜNDEMTerk edilen araçta uyuşturucu bulundu
Pendik'te istinat duvarı çöken 5 katlı bina boşaltıldı
GÜNDEMPendik'te istinat duvarı çöktü
18 kişilik minibüste 44 düzensiz göçmen yakalandı
GÜNDEM18 kişilik minibüste 44 düzensiz göçmen yakalandı
Yasak aşk iddiasıyla çıkan kavgada ölen Çağrı, toprağa verildi
GÜNDEMYasak aşk ölüm getirdi
Hafta sonu yasak var mı? Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? 29-30 Mayıs Cumartesi Pazar yasak mı?
GÜNDEMHafta sonu yasak var mı? 29-30 Mayıs...
2021 Kurbanlık fiyatları! Küçükbaş ve büyükbaş kurbanlık fiyatları ne kadar? İşte kilo fiyatı
GÜNDEM2021 kurbanlık fiyatları ne kadar?
Ereğli ilçesinde Tersaneler bölgesinde çıkan yangın, alevler gemilere sıçramadan söndürüldü
GÜNDEMZonguldak'ta tersanede yangın!
Adalet Bakanlığı'ndan, Adnan Oktar'ın "Batman Ceza İnfaz Kurumuna yerleştirildiği" iddiasına yalanlama
GÜNDEM Adalet Bakanlığı'ndan Adnan Oktar açıklaması