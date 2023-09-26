Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Beykoz'da silahlı satırlı saldırı: 2'si ağır 4 yaralı

        Beykoz'da kıraathanede silahlı satırlı saldırı: 2'si ağır 4 yaralı

        İstanbul Beykoz'da bir grup, kıraathaneye gelerek alacak verecek meselesi nedeniyle anlaşmazlık yaşadığı diğer gruba saldırdı. Silahların ve satırların kullanıldığı saldırıda 2'si ağır 4 kişi yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.09.2023 - 04:47 Güncelleme: 26.09.2023 - 04:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        Beykoz'da silahlı satırlı saldırı: 2'si ağır 4 yaralı
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Beykoz'da kıraathaneye silah ve satırlarla gelen grup, iddiaya göre aralarındaki alacak verecek meselesi nedeniyle diğer gruba saldırdı. Saldırıda 2'si ağır toplam 4 kişi yaralandı.

        Olay, saat 22.00 sıralarında Örnekköy Mahallesi Tepetarla Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, kıraathaneye silah ve satırlarla gelen grup, aralarındaki alacak verecek meselesinden dolayı diğer gruba saldırdı.

        2'Sİ AĞIR 4 KİŞİ YARALANDI

        DHA'nın haberine göre; saldırıda 2'si ağır toplam 4 kişi yaralanırken, saldırıyı gerçekleştirenler olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra hastaneye sevk etti. Polis ekipleri ise çevrede güvenlik önlemi aldı. Olay yeri inceleme ekipleri cadde ve kıraathane önünde inceleme yaptı. Polis olaya karışan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

        KURŞUNLAR KABLOLARA İSABET ETTİ, ELEKTRİK KESİLDİ

        Öte yandan kavga sırasında silahlardan çıkan kurşunun aydınlatma direğindeki kablolara isabet etmesi sonucu, caddede elektriklerin kesildiği öğrenildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        #beykoz
        #istanbul
        #haberler
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Şanlıurfa’da silahlı saldırı
        Şanlıurfa’da silahlı saldırı
        DEAŞ Lideri Ebu Halil El Fadani yakalandı
        DEAŞ Lideri Ebu Halil El Fadani yakalandı
        Hatayspor'dan muhteşem dönüş!
        Hatayspor'dan muhteşem dönüş!
        Biden son ankete göre Trump'ın 9 puan gerisinde
        Biden son ankete göre Trump'ın 9 puan gerisinde
        Volkan Demirel'den dev seri!
        Volkan Demirel'den dev seri!
        Avcılar'da korku dolu anlar
        Avcılar'da korku dolu anlar
        Edinburgh Dükü Prens Edward Türkiye'de
        Edinburgh Dükü Prens Edward Türkiye'de
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nahçıvan'da
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nahçıvan'da
        Stadın sponsoru Tüpraş oldu!
        Stadın sponsoru Tüpraş oldu!
        Kurtulmuş'tan yeni anayasa mesajı
        Kurtulmuş'tan yeni anayasa mesajı
        Anne ile oğlu birbirine girdi!
        Anne ile oğlu birbirine girdi!
        Araç sahipleri ek MTV'yi ödedi mi?
        Araç sahipleri ek MTV'yi ödedi mi?
        Adliyenin önündeki restoranda çatışma: Ölü ve yaralılar var!
        Adliyenin önündeki restoranda çatışma: Ölü ve yaralılar var!
        "Esnek ödeme planları ve kiralık konut üretimi artırılabilir"
        "Esnek ödeme planları ve kiralık konut üretimi artırılabilir"
        Genel müdürlüğü 11 gün sürdü
        Genel müdürlüğü 11 gün sürdü
        G.Saray'ı FIFA'ya şikayet ettiler!
        G.Saray'ı FIFA'ya şikayet ettiler!
        Kim Basinger ortaya çıktı
        Kim Basinger ortaya çıktı
        10 bin liraya alıcı buldu
        10 bin liraya alıcı buldu
        Nelsson out, Sanchez in!
        Nelsson out, Sanchez in!
        Sabancı & Talu aşkı
        Sabancı & Talu aşkı