Beykoz'da silahlı satırlı saldırı: 2'si ağır 4 yaralı

Beykoz'da kıraathanede silahlı satırlı saldırı: 2'si ağır 4 yaralı İstanbul Beykoz'da bir grup, kıraathaneye gelerek alacak verecek meselesi nedeniyle anlaşmazlık yaşadığı diğer gruba saldırdı. Silahların ve satırların kullanıldığı saldırıda 2'si ağır 4 kişi yaralandı

Beykoz'da kıraathaneye silah ve satırlarla gelen grup, iddiaya göre aralarındaki alacak verecek meselesi nedeniyle diğer gruba saldırdı. Saldırıda 2'si ağır toplam 4 kişi yaralandı.

Olay, saat 22.00 sıralarında Örnekköy Mahallesi Tepetarla Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, kıraathaneye silah ve satırlarla gelen grup, aralarındaki alacak verecek meselesinden dolayı diğer gruba saldırdı.

2'Sİ AĞIR 4 KİŞİ YARALANDI DHA'nın haberine göre; saldırıda 2'si ağır toplam 4 kişi yaralanırken, saldırıyı gerçekleştirenler olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra hastaneye sevk etti. Polis ekipleri ise çevrede güvenlik önlemi aldı. Olay yeri inceleme ekipleri cadde ve kıraathane önünde inceleme yaptı. Polis olaya karışan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

KURŞUNLAR KABLOLARA İSABET ETTİ, ELEKTRİK KESİLDİ Öte yandan kavga sırasında silahlardan çıkan kurşunun aydınlatma direğindeki kablolara isabet etmesi sonucu, caddede elektriklerin kesildiği öğrenildi.