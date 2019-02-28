İstanbul'un Beykoz ilçesi Kanlıca mahallesinde istinat duvarı çöktü. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Olay, Kanlıca Mahallesi'nde meydana geldi. DHA'nın haberine göre, yoğun yağış sonrası istinat duvarında çökme meydana geldi. Çökme nedeniyle taşlar ve toprak yola yayıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik şeridi çekerek çevredeki vatandaşları uzaklaştırdı.

TRAFİKTE AKSAMA OLDU

Çökme sonucunda aydınlatma direği de devrilerek yola düştü. Patlayan su borusu, İSKİ ekipleri tarafından kesildi. Yola dökülen taş ve toprak nedeniyle trafikte aksama yaşandı. Trafik ekipleri çökmenin meydana geldiği noktada trafiği tek şeritten kontrollü bir şekilde vermeye çalıştı. Ekiplerin olay yerinde çalışması devam ediyor.