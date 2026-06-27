Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Beykoz’da denizde kaybolan gencin cansız bedeni bulundu

        Beykoz’da denizde kaybolan gencin cansız bedeni bulundu

        Beykoz Riva Merkez Plajı'nda denize girdikten sonra kaybolan Türkmenistan uyruklu 22 yaşındaki gencin cansız bedeni, ekiplerin havadan ve denizden yürüttüğü arama çalışmaları sonucu bulundu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27 Haziran 2026 - 16:30 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Riva'da denizde acı son

        Beykoz Riva Merkez Plajı’nda denize girdikten sonra kaybolan Türkmenistan uyruklu 22 yaşındaki gencin cansız bedeni, ekiplerin havadan ve denizden yürüttüğü arama çalışmaları sonucu denizden çıkarıldı.

        Olay, dün akşam saatlerinde Riva Merkez Plajı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Türkmenistan uyruklu 2004 doğumlu genç, denize girdikten bir süre sonra gözden kayboldu. İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı, Kıyı Emniyeti, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kayıp gencin bulunması için Sahil Güvenlik botları, dalgıç ekipleri, cankurtaranlar ve arama kurtarma faaliyetlerinde görev alan sivil toplum kuruluşlarının ekiplerinin katılımıyla denizden, helikopter desteğiyle de havadan arama çalışması başlatıldı. Ekiplerin yürüttüğü çalışmalar sonucunda gencin cansız bedeni denizden çıkarıldı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Usta oyuncu Kadir İnanır vefat etti

        Son dakika haberi... Bir süredir yoğun bakımda tedavi gören Türk sinemasının efsane ismi Kadir İnanır, 77 yaşında hayatını kaybetti

        #beykoz
        #riva
        #haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        TBMM Başkanı Kurtulmuş açıkladı: Çıkarılacak yasa af niteliğinde olmayacak
        TBMM Başkanı Kurtulmuş açıkladı: Çıkarılacak yasa af niteliğinde olmayacak
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: AK Parti bir Türkiye kitabıdır
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: AK Parti bir Türkiye kitabıdır
        Emekli öğretmeni trafikte yumrukla öldürmüştü... Cezası açıklandı
        Emekli öğretmeni trafikte yumrukla öldürmüştü... Cezası açıklandı
        Bankalarda yeni dönem
        Bankalarda yeni dönem
        G.Saray'dan Dursun Özbek'e tam yetki!
        G.Saray'dan Dursun Özbek'e tam yetki!
        Muska tartışması cinayetle son buldu!
        Muska tartışması cinayetle son buldu!
        Karne günü bıçaklanan çocuk öldü!
        Karne günü bıçaklanan çocuk öldü!
        İran: ABD ile bağlantılı hedeflere saldırı düzenledik
        İran: ABD ile bağlantılı hedeflere saldırı düzenledik
        ABD'den İran'a saldırı
        ABD'den İran'a saldırı
        Usta oyuncu Kadir İnanır vefat etti
        Usta oyuncu Kadir İnanır vefat etti
        Türkan Şoray'dan duygusal veda
        Türkan Şoray'dan duygusal veda
        Ünlülerden Kadir İnanır'a veda
        Ünlülerden Kadir İnanır'a veda
        Hülya Avşar'ın hayatını kurtarmıştı
        Hülya Avşar'ın hayatını kurtarmıştı
        Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?
        Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?
        Eşini ve oğlunu boğmuştu! Caniye büyük ceza
        Eşini ve oğlunu boğmuştu! Caniye büyük ceza
        Beşiktaş'ta anlaşma tamam!
        Beşiktaş'ta anlaşma tamam!
        "F.Bahçe beni tekrar memleketimle tanıştırdı"
        "F.Bahçe beni tekrar memleketimle tanıştırdı"
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Sevgilisiyle ilk kez görüntülendi
        Sevgilisiyle ilk kez görüntülendi