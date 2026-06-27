haftanın kitapları

ARKEOFİLİ: TAŞLAR, KEMİKLER, EFSANELER

(Erman Ertuğrul)



Aslan gövdeli, kartal başlı griffon efsanesini Antik Yunan dünyasına tanıtan bir Balıkesirliydi; at eğitimi üzerine bilinen en eski metin Çorum'da yazıldı. Bu bilgilere daha önce pek denk gelmemiş olabilirsiniz. Çünkü çoğunlukla başka dillerde yazılıp dilimize çevrilen popüler bilim kitaplarını okuyor, geçmişe başkalarının merceğinden bakıyoruz. Hal böyle olunca Neolitik dönem anlatılırken Göbeklitepe yerine Stonehenge'in hikâyesini öğreniyor, antik dünyanın yedi harikasından ikisinin Türkiye'de olduğunu fark edemiyoruz. Oysa bu topraklar, insanlık tarihinin pek çok döneminde en önemli merkezlerinden biri oldu. Erman Ertuğrul, Arkeofili: Taşlar, Kemikler, Efsaneler kitabında da geçmişe dair en çok merak edilen soruları bilime dayanan ama kolay anlaşılır bir dille yanıtlıyor. Mundi Kitap'tan çıkan eserde Ölülerimizi gömmeye ne zaman ve neden başladık? Eski insanlar dinozor fosilleriyle karşılaşınca ne düşündü? Antik Yunan heykelleri neden çıplak?Garip biçimli kafataslarının uzaylılarla bir ilgisi var mı? Ne zamandan beri hayaletlerden korkuyoruz? gibi sorulara verilen bilimsel ama keyifli yanıtları bulacaksınız...