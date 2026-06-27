Ümit İbrahim Kantarcılar, sevgilisiyle ilk kez görüntülendi

Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Ümit İbrahim Kantarcılar, Bodrum Torba'da yeni sevgilisiyle ilk defa kameralara takıldı.

Gün boyunca güneşin ve kumun tadını çıkaran çift, daha sonra serinlemek için denize girdi.

Ümit İbrahim Kantarcılar, denizde sevgilisini kucağına alarak romantik anlar yaşadı. Bir süre sohbet edip şakalaşan çift, oldukça keyifli bir gün geçirdi.

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Aşk dolu halleriyle dikkat çeken Kantarcılar ve sevgilisi, yaz sezonunun tadını doyasıya çıkarırken o anlar objektiflere böyle yansıdı.

Kantarcılar, 2014 yılında kendisi gibi oyuncu olan Gamze Topuz ile evlenmiş; çift, 2016 yılında yollarını ayırmıştı. İkilinin bu evliliklerinden Elis Naz adında bir kız çocuğu bulunuyor.