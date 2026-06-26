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        Haberler Gündem Freni boşalan kamyon apartman ile duvar arasına girdi: 2 daire zarar gördü

        Freni boşalan kamyon apartman ile duvar arasına girdi: 2 daire zarar gördü

        Giresun'un Tirebolu ilçesinde freni boşaldığı iddia edilen damperli kamyon, kontrolden çıkarak bir apartman ile istinat duvarı arasına girdi. Kazada yaralanan olmazken, açılan damper binanın 3 ve 4'üncü katlarında hasara yol açtı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 26 Haziran 2026 - 22:54 Güncelleme:
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        Kamyon apartmana saplandı!

        Giresun’un Tirebolu ilçesinde freni boşaldığı iddia edilen damperli kamyon kontrolden çıkarak bir apartman ile istinat duvarı arasına girdi.

        Açılan damper ise binanın 3 ve 4’üncü katlarında hasara neden oldu. Tirebolu ilçesine bağlı Yeniköy Mahallesi’nde meydana gelen olayla ilgili edinilen bilgilere göre, mahallede sürdürülen alt yapı çalışmaları kapsamında görev yapan firmaya ait damperli kamyon, henüz belirlenemeyen nedenle kontrolden çıktı.

        Freninin boşaldığı iddia edilen kamyon, bir apartman ile istinat duvarı arasına girerek durabildi. Kaza sırasında kamyonun damper kısmının açılması sonucu, apartmanın üst katlarında hasar oluştu. Açılan damperin çarpması nedeniyle Mustafa Halilbeyoğlu ile Aysun Önal’a ait 3 ve 4’üncü kattaki dairelerde maddi zarar meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine polis ve ilgili ekipler sevk edildi. Olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, hasar gören dairelerde inceleme başlatıldı. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

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        #giresun
        #Tirebolu
        #haberler
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