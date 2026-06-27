Norveç: 1 - Fransa: 4 | MAÇ SONUCU
2026 Dünya Kupası I Grubu 3. haftasında Norveç ile Fransa karşı karşıya geldi. Ousmane Dembele'nin hat-trick yaptığı mücadeleyi Horozlar 4-1 kazandı ve 3'te 3 yaparak son 32'ye yükseldi.
2026 Dünya Kupası I Grubu 3. ve son hafta maçında Norveç ile Fransa kozlarını paylaştı. 4 golün çıktığı mücadeleyi Fransa 4-1 kazandı.
Fransa'ya galibiyeti getiren golleri 7, 20 ve 32. dakikalarda Ousmane Dembele kaydetti ve hat-trick yaptı. Kapanışı ise 90+4. dakikada Desire Doue yaptı. Norveç'in tek skoru ise 21. dakikada Thelo Aasgaard'dan geldi.
Ayrıca Vikingler'de Jorgen Larsen, 50. dakikada penaltı atışından yararlanamadı.
Bu sonucun ardından Fransa 3'te 3 yaptı ve 9 puanla grubu lider bitirdi. Norveç ise 6 puanla ikinci tamamladı.
FRANSA BEKLEMEDE, NORVEÇ'İN RAKİBİ BELLİ!
I Grubu'nu lider bitiren Fransa; C, D, F, G veya H grubunun üçüncülerinden biriyle karşılaşacak. Norveç ise E Grubu'nu 2. bitiren Fildişi Sahili'yle kozlarını paylaşacak.
I Grubu puan durumu:
Fransa - 3 maç - 9 puan
Norveç - 3 maç - 6 puan
Senegal - 3 maç - 3 puan
Irak - 3 maç - 0 puan