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        Haberler Spor Futbol 2026 Dünya Kupası Norveç: 1 - Fransa: 4 | MAÇ SONUCU

        Norveç: 1 - Fransa: 4 | MAÇ SONUCU

        2026 Dünya Kupası I Grubu 3. haftasında Norveç ile Fransa karşı karşıya geldi. Ousmane Dembele'nin hat-trick yaptığı mücadeleyi Horozlar 4-1 kazandı ve 3'te 3 yaparak son 32'ye yükseldi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27 Haziran 2026 - 00:19 Güncelleme:
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        Fransa'da Dembele şov!

        2026 Dünya Kupası I Grubu 3. ve son hafta maçında Norveç ile Fransa kozlarını paylaştı. 4 golün çıktığı mücadeleyi Fransa 4-1 kazandı.

        Fransa'ya galibiyeti getiren golleri 7, 20 ve 32. dakikalarda Ousmane Dembele kaydetti ve hat-trick yaptı. Kapanışı ise 90+4. dakikada Desire Doue yaptı. Norveç'in tek skoru ise 21. dakikada Thelo Aasgaard'dan geldi.

        Ayrıca Vikingler'de Jorgen Larsen, 50. dakikada penaltı atışından yararlanamadı.

        Bu sonucun ardından Fransa 3'te 3 yaptı ve 9 puanla grubu lider bitirdi. Norveç ise 6 puanla ikinci tamamladı.

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        FRANSA BEKLEMEDE, NORVEÇ'İN RAKİBİ BELLİ!

        I Grubu'nu lider bitiren Fransa; C, D, F, G veya H grubunun üçüncülerinden biriyle karşılaşacak. Norveç ise E Grubu'nu 2. bitiren Fildişi Sahili'yle kozlarını paylaşacak.

        I Grubu puan durumu:

        Fransa - 3 maç - 9 puan

        Norveç - 3 maç - 6 puan

        Senegal - 3 maç - 3 puan

        Irak - 3 maç - 0 puan

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