2026 Dünya Kupası I Grubu 3. ve son hafta maçında Norveç ile Fransa kozlarını paylaştı. 4 golün çıktığı mücadeleyi Fransa 4-1 kazandı.

Fransa'ya galibiyeti getiren golleri 7, 20 ve 32. dakikalarda Ousmane Dembele kaydetti ve hat-trick yaptı. Kapanışı ise 90+4. dakikada Desire Doue yaptı. Norveç'in tek skoru ise 21. dakikada Thelo Aasgaard'dan geldi.

Ayrıca Vikingler'de Jorgen Larsen, 50. dakikada penaltı atışından yararlanamadı.

Bu sonucun ardından Fransa 3'te 3 yaptı ve 9 puanla grubu lider bitirdi. Norveç ise 6 puanla ikinci tamamladı.

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FRANSA BEKLEMEDE, NORVEÇ'İN RAKİBİ BELLİ!

I Grubu'nu lider bitiren Fransa; C, D, F, G veya H grubunun üçüncülerinden biriyle karşılaşacak. Norveç ise E Grubu'nu 2. bitiren Fildişi Sahili'yle kozlarını paylaşacak.

I Grubu puan durumu:

Fransa - 3 maç - 9 puan

Norveç - 3 maç - 6 puan

Senegal - 3 maç - 3 puan

Irak - 3 maç - 0 puan

Dembele açılışı yaptı! Fransa maça fırtına gibi başladı! pic.twitter.com/sKE7auTVvd — TRT Spor (@trtspor) June 26, 2026

⚽ Ousmane Dembele! Tam köşeye çok klas şahane bir plase! pic.twitter.com/M57Zy9eaEu — TRT Spor (@trtspor) June 26, 2026

Norveç’ten saniyeler içinde cevap geldi! Aasgaard güzel bir vuruşla farkı 1’e indirdi! pic.twitter.com/uCIHup8jOs — TRT Spor (@trtspor) June 26, 2026

Ousmane Dembele’den hat-trick! Yine soluna çekiyor yine köşeye yolluyor! ⚽ pic.twitter.com/gVZAjtHFuo — TRT Spor (@trtspor) June 26, 2026