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        Haberler Dünya ABD'den İran'a saldırı

        ABD'den İran'a saldırı

        İran basını, Hürmüz Boğazı'na yakın bir konumda bulunan Sirik bölgesinde patlama sesleri duyulduğunu bildirdi. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran'a yönelik saldırı düzenlediklerini duyurdu.

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 26 Haziran 2026 - 23:22 Güncelleme:
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        ABD'den İran'a saldırı

        CENTCOM'dan yapılan açıklamada, İran tarafından bir gemiye yönelik düzenlenen saldırıya yanıt verildiği bildirildi.

        Açıklamada ayrıca, "CENTCOM güçleri, Hürmüz Boğazı’ndan geçen ticari gemilere güvenli geçiş koordinasyonu ve destek sağlamaya devam etmektedir. ABD ordusu, İran ile yapılan anlaşmanın tüm maddelerinin harfiyen uygulanması, uyulması ve tam olarak yürürlükte kalması için bölgede hazır ve tetikte olmaya devam etmektedir." ifadelerine yer verdi.

        ABD Başkanı Trump, İran'ın gün içerisinde düzenlediği dron saldırısı sonucu bir geminin hasar aldığını ifade etmiş ve bu saldırının ateşkes anlaşmasının ihlali anlamına geldiğini söylemişti.

        İSKELE HEDEF ALINDI

        İran basını, ülkenin güneyindeki Hürmüzgan Eyaleti'ne bağlı Sirik kentinde patlama seslerinin duyulmasının ardından kentteki iskelenin saldırıya uğradığını bildirdi.

        İran devlet televizyonunun askeri kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Sirik kentindeki Taheruyi İskelesi, düşman saldırısına uğradı.

        Kaynak ayrıca, İran Silahlı Kuvvetleri’nin gün içerisinde Hürmüz Boğazı’ndan "izinsiz" geçmeye çalışan bazı gemilere uyarı atışları yaptığını ve bu atışların Sirik kentinden yapıldığını belirtti.

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