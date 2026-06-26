Türkan Şoray'dan Kadir İnanır'a duygusal veda
Türk sinemasının usta ismi Kadir İnanır 77 yaşında hayatını kaybetti. Acı haberin ardından, birlikte birçok unutulmaz filmde rol aldığı Türkan Şoray, duygusal bir mesajla İnanır'a veda etti
14 Mayıs'ta rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan ve yoğun bakım sürecinin ardından entübe edilen usta sanatçı Kadir İnanır, çoklu organ yetmezliği sonucu 77 yaşında hayatını kaybetti.
İnanır'ın vefatının ardından sanat dünyasından pek çok isim, sosyal medya hesapları üzerinden taziye mesajları yayımladı.
Türk sinemasının 'Sultan'ı Türkan Şoray; 'Selvi Boylum Al Yazmalım', 'Devlerin Aşkı', 'Kara Gözlüm', 'Dila Hanım' ve 'Bodrum Hâkimi' gibi birçok unutulmaz yapımda başrolü paylaştığı Kadir İnanır için sosyal medya hesabından duygusal bir mesaj yayımladı.
"SEN HEP VAR OLACAKSIN"
Şoray, yaşadığı üzüntüyü şu sözlerle ifade etti: Sevgili Kadir, günlerdir umutla gelecek sağlık haberini beklerken ne yazık ki acı haberin geldi, inanmak istemedim… Sen bir bakışa bin anlam sığdıran, en güzel gülen adam… Ne anılar paylaştık, ne anılar biriktirdik film çekimlerinde… Senin sinemadaki ışığın hiç sönmeyecek. Sinemamız var oldukça sen hep var olacaksın ve de Al Yazmalı’nın kalbinde…
Türkan Şoray ile Kadir İnanır, son olarak 3 yıl önce Adana Altın Koza Film Festivali'nin 30'uncu yılı kutlamalarında 'Sinemamızın Yüzü Ödülü'nü almak için sahneye el ele çıkarak hafızalara kazınan bir görüntü vermişlerdi.
Fotoğraflar: DepoPhoto