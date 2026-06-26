Türkan Şoray'dan Kadir İnanır'a duygusal veda

KAAN ne zaman F-35'e alternatif olur? Yerli motorda KAAN'da ne değişecek? 20 adet KAAN nasıl bir fark yaratır? Motor satışı kongreye takılır mı? HT 360'da Dilek Gül sordu;Eski Hava Kuvvetleri İstihbarat Daire Başkanı Gürsel Tokmakoğlu ve İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Helin S... Daha Fazla Göster

KAAN ne zaman F-35'e alternatif olur? Yerli motorda KAAN'da ne değişecek? 20 adet KAAN nasıl bir fark yaratır? Motor satışı kongreye takılır mı? HT 360'da Dilek Gül sordu;Eski Hava Kuvvetleri İstihbarat Daire Başkanı Gürsel Tokmakoğlu ve İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Helin Sarı Ertem anlattı. Daha Az Göster